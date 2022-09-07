KYK yurt kayıtları ne zaman, nereden yapılacak? KYK yurt ücret ödemesi nasıl yapılır? Ücretler ne kadar oldu?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ücretleri ödemesi ve KYK kayıtları merak konusu oldu. İlk kez KYK yurdu kaydı yapacak veya var olan kaydını yenilemek isteyen adaylar konuya ilişkin arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? KYK yurt ücreti, ödemesi nasıl yapılır? Ücretler ne kadar oldu? İşte yanıtları...

KYK YURT ÜCRET ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

1) Yurt ücretlerinizi Ziraat ATM’lerden (KARTSIZ İŞLEMLER / EĞİTİM ÖDEMELERİ), kyk.gsb.gov.tr (E – ÖDEME) ekranından on-line veya Ziraat İnternet Bankacılığı ( EĞİTİM ÖDEMELERİ)’ndan ödeyebilirsiniz.

2) Ödemelerinizi ilgili ekranlardan TC KİMLİK numaranızla yapmanız gerekmektedir.

3) Yıllık veya altı aylık gibi ileri tarihli yurt ücreti ödemesi yapılamamaktadır.

4) Yaz dönemlerinde veya izinli olduğunuz dönemlerde de aylık yurt ücretinizi yatırmanız gerekmektedir.

Yurda yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıt ücreti sabit bir tutar olmayıp; öğrencinin yurda yerleştiği gün ve barınacağı yurdun aylık ücretine göre değişmektedir. Bu kapsamda ödeme işlemi sırasında TC KİMLİK numaranızla ilgili ödeme ekranlarından sorgulama yaptığınızda ücret otomatik olarak karşınıza çıkmaktadır.

2022 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK 2022 yurt ücretleri henüz belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi KYK yurt ücretleri ile ilgili olarak "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi.

Ayrıca yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN YAPILIR?

Bakan Kasapoğlu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sevgili genç arkadaşlarım, GSB Yurtları 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemi 1. faz yerleştirme sonuçları açıklandı! Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz... Son kayıt tarihi: 9 Eylül Cuma 23.00" şeklinde belirtti.

Bu açıklamaya göre KYK yurt kayıtları 9 Eylül 2022 Cuma günü saat 23.00'te sona erecek.

KYK YURT KAYDI NEREDEN YAPILIR?

KYK yurdu ilk kayıt ücreti öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

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