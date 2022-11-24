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  4. Kylie Jenner bikinili paylaşımıyla akılları baştan aldı! 'Senin gibisini görmedim...'

Kylie Jenner bikinili paylaşımıyla akılları baştan aldı! 'Senin gibisini görmedim...'

24.11.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li model Kylie Jenner, 370 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla bakana bir daha baktırdı.

Kylie Jenner bikinili paylaşımıyla akılları baştan aldı! 'Senin gibisini görmedim...'

Dünyanın en genç zenginleri arasında yer alan 25 yaşındaki Kylie Jenner, bikinili paylaşımıyla takipçilerinin aklını başından aldı. Jenner'ın pozuna kısa sürede 5 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Kylie Jenner'in bikinili pozuna dünyanın dört bir yanından yorum yağdı! 'Kim der 2 çocuk annesi'

Stormi ve Wolf adında iki çocuğu bulunan Kylie Jenner, düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı. Kylie Jenner'a ''Kim der 2 çocuk annesi'' ve ''Senden daha güzelini görmedim'' gibi yorumlar yapıldı.

Kylie Jenner'in bikinili pozuna dünyanın dört bir yanından yorum yağdı! 'Kim der 2 çocuk annesi'

Geçtiğimiz günlerde New York'ta bir moda gecesine katılan Kylie Jenner, transparan tulumuyla ilgi odağı olmuştu.

Kylie Jenner bikinili paylaşımıyla akılları baştan aldı! 'Senin gibisini görmedim...'

Geceye paltoyla gelen ünlü model, altından çıkan cesur kombinle davetlileri şaşırtmıştı.

Kylie Jenner bikinili paylaşımıyla akılları baştan aldı! 'Senin gibisini görmedim...'

Kylie Jenner bikinili paylaşımıyla akılları baştan aldı! 'Senin gibisini görmedim...'

Kylie Jenner bikinili paylaşımıyla akılları baştan aldı! 'Senin gibisini görmedim...'


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