Kylie Jenner bikinili paylaşımıyla akılları baştan aldı! 'Senin gibisini görmedim...'

Dünyanın en genç zenginleri arasında yer alan 25 yaşındaki Kylie Jenner, bikinili paylaşımıyla takipçilerinin aklını başından aldı. Jenner'ın pozuna kısa sürede 5 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Stormi ve Wolf adında iki çocuğu bulunan Kylie Jenner, düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı. Kylie Jenner'a ''Kim der 2 çocuk annesi'' ve ''Senden daha güzelini görmedim'' gibi yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde New York'ta bir moda gecesine katılan Kylie Jenner, transparan tulumuyla ilgi odağı olmuştu.

Geceye paltoyla gelen ünlü model, altından çıkan cesur kombinle davetlileri şaşırtmıştı.



