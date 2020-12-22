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Kylie Jenner'dan protestoyu unutturan pozlar!

22.12.2020 09:51 | Son Güncelleme:
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Kylie Jenner'dan protestoyu unutturan pozlar!

23 yaşındaki Amerikalı magazin yıldızı Kylie Jenner geçtiğimiz günlerde kürk giydiği için protesto edilmişti. O haberlerle gündemde olan Jenner'dan seksi pozlar geldi.

Forbes'in en zengin ünlüleri arasında yer alan Amerikalı magazin yıldızı Kylie Jenner, önceki gün yılbaşı alışverişi için kendisine özel açılan bir mağazada alışverişe çıkmıştı.

Gizli olduğunu düşünüyordu! Kylie Jenner'a şok protestoGizli olduğunu düşünüyordu! Kylie Jenner'a şok protesto

Kürk giydiği için hayvan severler tarafından protesto edilen Kylie Jenner bu haberlerle gündemdeyken paylaşımlarıyla gündemi adeta değiştirdi.

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Lüks yaşantısı ve yaptığı harcamalarla sık sık gündeme gelen Kylie Jenner'ın sosyal medyadaki takipçisi 200 milyonu geçmişti. Instagram hesabını aktif kullanan Jenner takipçilerine hayatının her anından paylaşımlar yapıyor.

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Jenner son olarak göğüslerini ön plana çıkaran derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi.

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Kylie Jenner'ın bu pozları hayranları tarafından beğenilirken çoğu takipçisi ise protestoyu hatırlatarak kendisini eleştirdi.


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