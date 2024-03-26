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Kylie Jenner davet tarzıyla sosyal medyanın diline düştü! Şeffaf ayakkabıları hiç beğenilmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.03.2024 13:17
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Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yeni markası için bir davet veren Kylie Jenner geceye tarzıyla damga vurdu. Ünlü yıldızın şeffaf ayakkabıları sosyal medyanın diline düştü.

Kylie Jenner davet tarzıyla sosyal medyanın diline düştü! Şeffaf ayakkabıları hiç beğenilmedi

Çocukluk yıllarından itibaren ailesiyle birlikte boy gösterdiği 'Keeping Up with the Kardashians' reality şovu ile büyük bir şöhrete kavuşan Kylie Jenner kozmetik markasıyla da büyük bir servet edindi.

İki çocuğunun babası Travis Scott ile ayrılmalarının ardından oyuncu Timothee Chalamet ile aşk yaşamaya başlayan ünlü yıldız şimdi de içecek markasıyla gündemde.

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Geçtiğimiz günlerde yeni markası için özel bir davet düzenleyen Kylie Jenner tarzıyla geceye damga vurdu.

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Gecede vücudunu saran siyah elbisesiyle takipçilerinden tam not alan Jenner'ın şeffaf ayakkabıları hiç beğenilmedi.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun ama ayakkabılar olmamış', 'O ayakkabılar hiç olmuş mu?' gibi yorumlar yapıldı.

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