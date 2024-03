Kylie Jenner davet tarzıyla sosyal medyanın diline düştü! Şeffaf ayakkabıları hiç beğenilmedi

Çocukluk yıllarından itibaren ailesiyle birlikte boy gösterdiği 'Keeping Up with the Kardashians' reality şovu ile büyük bir şöhrete kavuşan Kylie Jenner kozmetik markasıyla da büyük bir servet edindi.

İki çocuğunun babası Travis Scott ile ayrılmalarının ardından oyuncu Timothee Chalamet ile aşk yaşamaya başlayan ünlü yıldız şimdi de içecek markasıyla gündemde.

Geçtiğimiz günlerde yeni markası için özel bir davet düzenleyen Kylie Jenner tarzıyla geceye damga vurdu.

Gecede vücudunu saran siyah elbisesiyle takipçilerinden tam not alan Jenner'ın şeffaf ayakkabıları hiç beğenilmedi.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun ama ayakkabılar olmamış', 'O ayakkabılar hiç olmuş mu?' gibi yorumlar yapıldı.