Kylie Jenner: Hamilelik beni koronavirüs günlerine hazırladı

22 yaşındaki Jenner, kendini izole etmenin hiç de zor gelmediğini anlattı.

Kylie Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Stormi'ye hamileyken bunu kamuoyundan uzun süre gizlemiş ve çok fazla göz önüne çıkmamıştı.

O dönemde evinde uzun zaman geçiren Jenner, bu duruma alışkın olduğunu koronavirüs yüzünden izole etmenin kendisini zorlamadığını belirtti.

Kylie Jenner, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda "Hamileliğim beni buna hazırladı. Aylarca evimden çıkmadım" dedi. Jenner, insanlarla arasına "sosyal mesafe" koymanın kendisi için yeni bir durum olmadığını belirtti.

Kylie Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden hamile kaldığında bunu uzun süre kamuoyunun meraklı bakışlarından gizledi.

Sadece ailesi ve yakın arkadaşlarıyla çok fazla dikkat çekmeyeceği yerlere gitmeye özen gösteren Jenner, 9 ayını böyle tamamladı.



Jenner, hamileliği sırasında gözlerden uzak kalmanın kendi tercihi olduğunu belirtmişti.



