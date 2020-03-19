MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kylie Jenner: Hamilelik beni koronavirüs günlerine hazırladı

Kylie Jenner: Hamilelik beni koronavirüs günlerine hazırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 14:44 | Son Güncelleme

Gösteri dünyasının ünlü yıldızlarından Kylie Jenner, hamileliğini saklamaya çalışmanın kendisini koronavirüs eve kapanmaya hazırladığını söyledi.

Kylie Jenner: Hamilelik beni koronavirüs günlerine hazırladı

22 yaşındaki Jenner, kendini izole etmenin hiç de zor gelmediğini anlattı.

SPL5004302_001

Kylie Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Stormi'ye hamileyken bunu kamuoyundan uzun süre gizlemiş ve çok fazla göz önüne çıkmamıştı.

SPL5051385_001

O dönemde evinde uzun zaman geçiren Jenner, bu duruma alışkın olduğunu koronavirüs yüzünden izole etmenin kendisini zorlamadığını belirtti.

SPL5111358_006

Kylie Jenner, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda "Hamileliğim beni buna hazırladı. Aylarca evimden çıkmadım" dedi. Jenner, insanlarla arasına "sosyal mesafe" koymanın kendisi için yeni bir durum olmadığını belirtti.

SPL5111358_011

Kylie Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden hamile kaldığında bunu uzun süre kamuoyunun meraklı bakışlarından gizledi.

SPL5125907_001

Sadece ailesi ve yakın arkadaşlarıyla çok fazla dikkat çekmeyeceği yerlere gitmeye özen gösteren Jenner, 9 ayını böyle tamamladı.
SPL5147611_043

Jenner, hamileliği sırasında gözlerden uzak kalmanın kendi tercihi olduğunu belirtmişti.

SPL5147611_046


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Hülya Avşar'dan kızdıracak açıklama! 'Kadınlar çocuklarına baksın'Hülya Avşar'dan kızdıracak açıklama! 'Kadınlar çocuklarına baksın'
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yokMucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kylie jenner, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için '1 metre' kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için '1 metre' kararı

Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir ilk yaşandı

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir ilk yaşandı

ÖSYM 9 sınavın tarihini erteledi

ÖSYM 9 sınavın tarihini erteledi

Benzin ve motorine indirim yolda

Benzin ve motorine indirim yolda

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Karantina günlerinde aşk! Evden paylaştı

Karantina günlerinde aşk! Evden paylaştı

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu nasıl bir 22 yaş..sanki 35 yıldır kadını takip ediyor gibiyim...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hülya Avşar'dan kızdıracak açıklama! 'Kadınlar çocuklarına baksın'

Hülya Avşar'dan kızdıracak açıklama! 'Kadınlar çocuklarına baksın'

Sürpriz evlilikte yeni gelişme! 'Meltem Miraloğlu eşinden resmen boşandı'

Sürpriz evlilikte yeni gelişme! Resmen...

Aleyna Tilki'nin ev hali

Aleyna Tilki'nin ev hali

Güzelliğini annesinden almış! Hilal Altınbilek’in annesini ablası sandılar

Güzelliğini annesinden almış! Hilal Altınbilek’in annesini ablası sandılar

Londra'da yaşayan Esra Akkaya son uçakla yurda döndü

Londra'yı terk etti! Yurda döndü

İran'da mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan sevgilisini tıraş etti

İran'da mahsur kalmıştı! Sevgilisini tıraş etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.