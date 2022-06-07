MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kylie Jenner'ı görenler çıplak sandı! "Meme ucunu serbest bırakın”

Kylie Jenner'ı görenler çıplak sandı! "Meme ucunu serbest bırakın”

07.06.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realite şov yıldızı Kylie Jenner, Instagram'da bir çift çıplak göğüs ile basılmış grafik bikiniyle poz verdi. Kylie Jenner'ı görenler önce çıplak sandı. Ünlü yıldız paylaşımında da "Meme ucunu serbest bırakın” yazdı.

Kylie Jenner'ı görenler çıplak sandı! "Meme ucunu serbest bırakın”

Keeping Up With The Kardashians realite şovuyla ünlenen ve kendi kozmetik markasını kurarak ailesinin ilk milyarderi olan Kylie Jenner paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Kısa süre önce doğum yapan ve doğum kilolarından hızla kurtulan Jenner tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Kylie Jenner ten rengi üzerinde göğüs detayı olan bikinisiyle verdiği pozlarla olay oldu. "Meme ucunu serbest bırakın" notuyla pozlarını paylaşan ünlü yıldızı görenler ilk başka çıplak sandı.

1

"Çıplak Bikini" olarak adlandırılan bu tasarım Fransız moda evinin stilist Lotta Volkova ile yaptığı iş birliğinin bir parçası ve 325 dolara satılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 yıllık ilişki bitti! Servetleri gündem oldu12 yıllık ilişki bitti! Servetleri gündem oldu
Kalça paylaşımı olay oldu! 'Kaya' emojisiyle paylaştıKalça paylaşımı olay oldu! 'Kaya' emojisiyle paylaştı
Bir şok daha! Kazançlarına el konulabilirBir şok daha! Kazançlarına el konulabilir
Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Son dakika | Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Son dakika | Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

3600 ek gösterge kararı sonrası Bakan Bilgin'den ilk açıklama

3600 ek gösterge kararı sonrası Bakan Bilgin'den ilk açıklama

Hamile pozu tepki çekti! "Çıplaklık moda oldu"

Hamile pozu tepki çekti! "Çıplaklık moda oldu"

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Kalça paylaşımı olay oldu! 'Kaya' emojisiyle paylaştı

Kalça paylaşımı olay oldu! 'Kaya' emojisiyle paylaştı

İlginizi Çekebilir

Evlilik teklifi ederken yüzüğü çaldırdı

Evlilik teklifi ederken yüzüğü çaldırdı

Seks robotlarına yeni güncelleme! Artık 'hissedebilecekler' mi?

Seks robotlarına yeni güncelleme! Artık 'hissedebilecekler' mi?

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.