Kylie Jenner'ı görenler çıplak sandı! "Meme ucunu serbest bırakın”

Keeping Up With The Kardashians realite şovuyla ünlenen ve kendi kozmetik markasını kurarak ailesinin ilk milyarderi olan Kylie Jenner paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Kısa süre önce doğum yapan ve doğum kilolarından hızla kurtulan Jenner tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Kylie Jenner ten rengi üzerinde göğüs detayı olan bikinisiyle verdiği pozlarla olay oldu. "Meme ucunu serbest bırakın" notuyla pozlarını paylaşan ünlü yıldızı görenler ilk başka çıplak sandı.

"Çıplak Bikini" olarak adlandırılan bu tasarım Fransız moda evinin stilist Lotta Volkova ile yaptığı iş birliğinin bir parçası ve 325 dolara satılıyor.