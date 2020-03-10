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Kylie Jenner ile Travis Scott barıştı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 10:15 | Son Güncelleme

Kylie Jenner ile geçtiğimiz yıl ekim ayında yollarını ayıran rap şarkıcısı Travis Scott’un tekrar bir araya geldiği iddia edildi.

Kylie Jenner ile Travis Scott barıştı mı?

Kylie Jenner ile ekim ayında ayrıldığını duyurduğu rap şarkıcısı sevgilisi Travis Scott hafta sonu birlikte görüntülenince yeniden birlikte olmaya başladıkları iddia edildi.

Uzun süredir Kylie Jenner ve Travis Scott'un yeniden birlikte olduğu konusunda söylentiler vardı ancak şimdi çifte yakın bir kaynak bu haberi doğruladı. Entertainment Tonight'a konuşan kaynağa göre Jenner ve Scott, 1 aydan uzun bir süredir birlikte. Birbirlerine sevgileri ve saygılarının tükenmedeğini söyleyen çift, geçtiğimiz sene yoğunlukları sebebiyle ilişkilerine ara vermişlerdi.

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"AİLELERİNE ODAKLANMAYA HAZIRLAR"

Son zamanlarda yeniden bir araya gelmeye karar veren Jenner ve Scott'un, ailelerine odaklanmaya hazır olduğu iddia edildi.

Daha önce de barıştıkları iddiia edilen çift, yeniden birlikte olmadıklarını, sadece ebeveyn olarak bir araya geldikleri açıklamıştı.

"ONUN İÇİN EN İYİSİNİ İSTİYORUZ"

2 yaşında Stormi adlı bir kızları bulunan çift, geçtiğimiz yıl ekim ayında ayrılmıştı. Ayrılıktan sonra "Stormi'nin annesini seviyorum ve her zaman seveceğim" açıklamasında bulunan Travis, "Baba olmak düşündüğümden daha iyi bir şeymiş" ifadesini kullanmıştı.

Kylie Jenner ise Travis Scott için "Çok iyi bir ilişkimiz var, en iyi arkadaş gibiyiz. İkimiz de Stormi'ye aşığız ve onun için en iyisini istiyoruz" demişti.

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