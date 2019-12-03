Kylie Jenner ile Travis Scott yeniden birlikte mi?

Kylie Jenner ile 1,5 yaşındaki kızı Stormi’nin babası Travis Scott, kısa süreli ayrılığın ardından yeniden birlikte mi? Bu söylentinin sebebi, ünlü çiftin cumartesi günü birlikte eğlenirken görüntülenmesi.

Dünyanın en genç milyarderi Jenner ile rap şarkıcısı Scott, bir kumarhanede yanlarında aile üyeleri ile birlikte görüldü. Ünlü çiftin yanında Jenner’ın annesi Kris Jenner ile ablaları Khloe Kardashian ve Kendall Jenner da vardı.

Görüntüleri Instagram üzerinde Kylie Jenner’ın bir hayran sayfası yayınladı.

Daily Mail’in çifti gören kaynaklardan aktardığına göre, ünlü ikili, birbirlerine karşı ‘flörtöz’ ve ‘iyi bir dönemde’ydiler. Bazı kaynaklara göre çift sadece birlikte iyi zaman geçirdi ama yeniden birlikte değil.

Ünlü ikili, ekim ayında ayrıldıklarını duyurmuştu. Kylie Jenner, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Travis ve ben harika bir dönemdeyiz ve şu an odaklandığımız esas konu Stormi. Arkadaşlığımız ve kızımız önceliğimiz” demişti.

2017’de birlikte olmaya başlayan çiftin kızları Stormi, Şubat 2018’de dünyaya geldi.

