Kylie Jenner’ın ablalarına aldığı pahalı hediyeler tepki çekti

Forbes verilerine göre ikinci kez dünyanın en genç milyarderi ilan edilen Kylie Jenner, ailesindeki kadınların Anneler Günü’nü pahalı hediyelerle kutladı.

22 yaşındaki kozmetik girişimçisi ve relity show yıldızı, ablaları Kim ve Khloe Kardashian’a değeri 5 bin 495 dolar olan kristal taşlı makyaj çantası hediye etti. Bir milyar dolarlık servete sahip olan Jenner, ablaları için tasarımcı Judith Leiber imzalı çantalardan satın aldı.

35 yaşındaki Khloe Kardashian, en küçük kardeşinin kendisine aldığı hediyeyi Instagram’da paylaştı.

39 yaşındaki Kim Kardashian da kardeşinin hediyesini sosyal medya takipçilerine göstererek bu pahalı hediye karşısında şaşkın olduğunu belirtti. Kardashian, yayınladığı videoda, “Kylie ciddi misin? Anneler Günü için mi? Ne kadar güzel” ifadelerini kullandı.



Kim Kardashian, aynı zamanda Khloe Kardashian’ın kendisine Christian Dior marka makyaj çantası aldığını da paylaştı.

Jenner’ın cömert Anneler Günü hediyeleri karşısında sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Tanrım, dünyada insanlar ölüyor, bu kız parasını bu saçmalıklara harcıyor” derken, bir başkası, “Bu saçmalıkları görmek istemiyorum” diyerek artık Kardashian/Jenner kardeşleri takipten çıkardığını belirtti.