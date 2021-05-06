MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kylie Jenner şimdi de arsa aldı! Malikane yaptırıyor

Kylie Jenner şimdi de arsa aldı! Malikane yaptırıyor

06.05.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak geçen yıl satın aldığı lüks malikaneyle gündeme gelen Kylie Jenner şimdi de hayallerindeki muhteşem malikaneyi yaptırmak için arsa aldı.

Kylie Jenner şimdi de arsa aldı! Malikane yaptırıyor

Dünyanın 30 yaş altı en zengin kadınlarından biri olan Kylie Jenner, yine gündem oldu.

Henüz küçük yaşta ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı programla dikkat çeken sonra da kendi kozmetik markası sayesinde milyonlarca dolar servet kazanan Kylie Jenner, hayallerindeki evi inşa ettirmek için geçen yıl 15 milyon dolara 5 dönümlük bir arsa satın aldı.

ABLASI KHLOE DE YAKINDA YAŞIYOR

Kylie Jenner hayallerindeki evi Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Hidden Hills'te yaptıracak. Bu arada aileden olan tek komşusu annesi Kris Jenner değil. Ablası Khloe Kardashian da aynı bölgede annesine yakın bir malikanede oturuyor. Jenner'ın arsasını satın aldığı bölgede Miley Cyrus'ın da bir arsası bulunuyor.

Genç şarkıcı 2015 yılında burada atları için de bir arsa satın aldı. Ancak henüz herhangi bir şey inşa ettirmedi.

ÖNCE MALİKANE SATIN ALDI SONRA ARSA

Kylie Jenner, Holmby Hills'te 36.5 milyon dolara bir malikane satın aldıktan sonra bu arsayı mülkleri arasına kattı. Jenner, bu yeni arsaya yaptıracağı malikanede 12 otomobillik bir garaj, bir konuk evi ve güvenlik için özel bir bekçi kulübesi de inşa ettirecek.

Özel bir spor alanı ve yüzme havuzu da genç yıldızın yaptıracağı malikanede yer alacak diğer detaylar arasında.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
İlginç takıntı! "Alışveriş uzun sürerse..."İlginç takıntı! "Alışveriş uzun sürerse..."
Akıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandıAkıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandı
Anahtar Kelimeler:
Kris Jenner Kylie Jenner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Varank "Beklenen gün geldi" diyerek duyurdu

Varank "Beklenen gün geldi" diyerek duyurdu

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

EPGİS'den benzin ve motorine zam açıklaması

EPGİS'den benzin ve motorine zam açıklaması

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Beklenen fotoğraf geldi! Görenleri güldürdü

Beklenen fotoğraf geldi! Görenleri güldürdü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Olaylı pozlarına bir yenisini daha ekledi

Olaylı pozlarına bir yenisini daha ekledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cinsel yönelimiyle ilgili her detayı anlattı! 'Evimin bereketini kaçırdın'

Cinsel yönelimiyle ilgili her detayı anlattı! 'Evimin bereketini kaçırdın'

Uğur Güneş'ten beklenmeyen değişim!

Uğur Güneş'ten beklenmeyen değişim!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.