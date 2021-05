Kylie Jenner şimdi de arsa aldı! Malikane yaptırıyor

Dünyanın 30 yaş altı en zengin kadınlarından biri olan Kylie Jenner, yine gündem oldu.

Henüz küçük yaşta ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı programla dikkat çeken sonra da kendi kozmetik markası sayesinde milyonlarca dolar servet kazanan Kylie Jenner, hayallerindeki evi inşa ettirmek için geçen yıl 15 milyon dolara 5 dönümlük bir arsa satın aldı.

ABLASI KHLOE DE YAKINDA YAŞIYOR

Kylie Jenner hayallerindeki evi Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Hidden Hills'te yaptıracak. Bu arada aileden olan tek komşusu annesi Kris Jenner değil. Ablası Khloe Kardashian da aynı bölgede annesine yakın bir malikanede oturuyor. Jenner'ın arsasını satın aldığı bölgede Miley Cyrus'ın da bir arsası bulunuyor.

Genç şarkıcı 2015 yılında burada atları için de bir arsa satın aldı. Ancak henüz herhangi bir şey inşa ettirmedi.

ÖNCE MALİKANE SATIN ALDI SONRA ARSA

Kylie Jenner, Holmby Hills'te 36.5 milyon dolara bir malikane satın aldıktan sonra bu arsayı mülkleri arasına kattı. Jenner, bu yeni arsaya yaptıracağı malikanede 12 otomobillik bir garaj, bir konuk evi ve güvenlik için özel bir bekçi kulübesi de inşa ettirecek.

Özel bir spor alanı ve yüzme havuzu da genç yıldızın yaptıracağı malikanede yer alacak diğer detaylar arasında.