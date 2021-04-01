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Kylie Jenner yaptığı bağışla takdir topladı

01.04.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En zengin ünlüler arasında yer alan Kylie Jenner, kanser tedavisi gören çocuklar için 500 bin dolar bağışladı.

Kylie Jenner yaptığı bağışla takdir topladı

Kylie Jenner, kanser tedavisi gören çocuklar için bağışta bulundu. Reality show yıldızı ve makyaj markası sahibi 23 yaşındaki Jenner, Nashville’deki Monroe Carell Jr. Çocuk Hastanesi'nde yeni bir salon inşa edilmesine yardımcı olmak için 500 bin dolar bağışladı.

Jenner’ın bağı bağışı ile birlikte rock’çılar Roger Daltrey ve Pete Townshend’in kurduğu Teen Cancer America adlı yardım kuruluşunun bağışı birleştirilerek Jenner’ın yakın arkadaşı Harry Hudson onuruna, hastanede salon inşa edilecek.

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Harry Hudson, hem Kylie Jenner’ın ve diğer Kardashian-Jenner ailesiyle yakın arkadaş. Hudson’a 2013’te lenfoma teşhisi konuldu. Tedavisi boyunca Kylie Jenner, Hudson’ın yanındaydı. Hudson, tedavi sonucu kanseri yendi.

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kanser Kylie Jenner
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