Kylie Jenner yine photoshop yaptı yine dillere düştü

Kylie Jenner artık sadece kendi ülkesinde değil, dünya çapında da sıklıkla konuşulan isimlerden bir tanesi... Henüz 23 yaşında olmasına rağmen kazandığı ve harcadığı paralarla gündeme gelen ünlü isim sosyal medyada da çok dikkat çeken bir isim.

Geçtiğimiz gün sarı bikinisiyle oldukça beğeni toplayan bir fotoğraf paylaştı. Ancak Jenner fotoğraftaki bir detayı fark etmedi.

Kylie Jenner photoshop yaparken bir miktar abartarak, belini inceltmek için arka tarafta bulunan perdeyi bir güzel yamultmuştu.

Bu detay dikkatli gözlerden kaçmayınca Jenner sosyal medyanın diline düştü.



