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La Casa de Papel 3 sezon ne zaman? İşte yeni fotoğraflar

DİZİ HABERLERİ  | 28.04.2019 14:10 | Son Güncelleme

İspanyol yapımı olan La Casa De Papel çıktığı ilk günden itibaren tüm dünyada büyük bir kitleye hitap etmeyi başarmış ve dünya genelinde en çok izlenen diziler arasında yer almayı başarmıştı. İşte La Casa de Papel'den yeni fotoğraflar

La Casa de Papel 3 sezon ne zaman? İşte yeni fotoğraflar

Tüm dünyada ilgiyle takip edilen Netflix'in İspanyol dizisi La Casa de Papel'in merakla beklenen 3. sezonu için geri sayım sürüyor.

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Daha önce 19 Temmuz'da yayınlanacağı açıklanan ve tanıtımı görücüye çıkan dizide yeni fotoğraflar geldi.

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LA CASA DE PAPEL KONUSU

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar.

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Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

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