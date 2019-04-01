La Casa de Papel 3. yeni sezon ne zaman başlıyor? Netflix tarihi açıkladı! İşte ilk fragman

Netflix'in yayınladığı özel tanıtıma göre, popüler suç dizisi La casa de papel’in 3. sezonu 19 Temmuz'da geri dönecek.

İspanya Kraliyet Darphanesi’nde gerçekleşen sıradışı bir soygunun perde arkasını işleyen "La casa de papel" üçüncü sezonunda yeni bir maceraya ev sahipliği yapacak. İlk iki sezonda karşılaştığımız ekip, bu kez yeni yüzlerin de aralarına katılmasıyla çok daha büyük bir soygun için harekete geçecekler.

Senaryo Esther Martínez Lobato, Álex Pina, Javier Gómez Santander, Pablo Roa, Fernando Sancristóval, Esther Morales ve David Barrocal'ın imzasını taşıyor.

Dizinin ilk iki sezonunda rol alan Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Jaime Lorente, Miguel Herrán, Darko Peric, Alba Flores yeni sezonda rollerine geri dönecekler. Hovik Keuchkerian, Najwa Nimri, Fernando Cayo ve Rodrigo de la Serna ise ekibe eklenen yeni isimler arasında. İspanya menşeili dizi, Álex Pina tarafından ekrana taşınırken Netflix’in İngilizce olmayan dizileri arasında en çok izlenen yapım olmayı başarmıştı.

"La casa de papel" 3. sezon bölümleri 19 Temmuz'da Netflix'te gösterime girecek.



