La Casa De Papel'deki 'Osman' (Oğulcan Güzeller) konuştu

Dizinin oyuncularıyla bir iletişiminiz oldu?

Küçük bir rol aldığım için ismen tanışmak ve çalışmak haricinde pek iletişimimin olduğunu söyleyemem.

Yurt dışı ve Türkiye arasındaki dizi sektörü arasındaki farklar neler?

Profesyonellik anlamında hiç bir fark yok. Teknik farklardan bahsedebiliriz ama... Bu biraz prodüksüyonun imkanları ile alakalı. Aynı bütçeleri bizim setlerimiz alsa standartların üzerine bile çıkarız. Asıl farklar iyi örülmüş dramatik metinler, çalışma saatleri ve çalışan hakları ile ilgili yerlerde.

Türkiye'deki yapımlarda hiç rol aldınız mı?

Gelen teklifler oldu fakat şu ana kadar yer aldığım hiç bir proje olmadı.

Canlandırdığınız karakter hakkında ne düşünüyorsunuz?

İspanyol gizli servisi için çalışmış karanlık bir adam.

Osman karakteri için neden sizi seçmiş olabilirler?

Aslında bunlar kast direktörlerinin ve deneme çekimini izleyen yönetmenin gerçekten cevaplarını bildiği sorular. Açıkçası ben bir oyuncu olarak rolü alabilmekle ilgileniyordum.

Netflix ve bazı yabancı yapımlarda Türkiye ilgili olumsuz imaj çizildiğini düşünüyor musunuz? Canlandırdığınız karakter hayal kırıklığı yaratırken tepki de topladı...

Her işi kendi özelinde değerlendirmeli. Mesela politik bir film çekersiniz gerçekte yaşanmış tarihi bir olayı işlersiniz. Örnekleri de var. Ancak LCDP bu tanıma pek uymuyor. İspanya devletince terörist ilan edilmiş ve kod isimler kullanan karakterlerden bahsediyoruz. Her şeyden önce bu kurmaca bir hikaye. İnsanlar keyif almaya bakmalı. Haketmediği nispette politik anlamlar yüklemek bence bizi fuzuli bir alınganlığa itiyor. Ülkelerin imajlarını dizilerden ziyade siyasetin belirlediğini düşünüyorum. Dizileri kültürler arası anlamda basmakalıp olmakla itham edebiliriz evet. Bir çok ülkenin kendilerine has geliştirdikleri toplumsal alınganlıkları var, olabiliyor. İspanyol halkının Hollywood filmlerinde bütün hispaniklerin suçlu ve esmer gösterilmesinden duyduğu rahatsızlıktan ne kadar haberdarız. Çok film seyrettik, İspanyolların hepsinin esmer, boğa güreşleri izleyen, alkış tutan ve ilegal işlerle uğraşan suçlular olduğunu mu düşünüyoruz ben kendime bunu soruyorum. Ayrıca halkların birbirini eskisi gibi yalnızca sinema perdesi yahut televizyonda gördüğü ve servis edileni sorgulayamadığı bir çağda yaşamıyoruz. İnsanlar tanınmış kişileri nerede ve nereli olduğuna bakmaksızın kişisel hesaplarından saat saat takip edebilirken eğlence sektörüne dahil bir popüler kültür işinin bir ülkenin imajını zedeleyebilecek kudrette olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca ben oynadığım karakterin işkenceci olmasının sebebinin Türk olması olduğunu da düşünmüyorum.