La Casa De Papel'deki 'Osman' (Oğulcan Güzeller) konuştu

Netflix’in fenomen dizisi La Casa De Papel’in 4. sezonu geçtiğimiz hafta, tüm dünyada aynı anda yayınlandı. Dizinin Türkiye'deki hayranları uzun süredir dizide 'İstanbul' adında bir karakter görmeyi beklerken 'Osman' adında işkenceci bir Türk'le karşılaşınca tepki gösterdi. Sosyal medyada Netflix'in başka yabancı yapımlarında da Türkleri 'kötü adam' olarak gösterdiği belirtilip "Bu dizide de Türkler işkenceci Osman olarak çıktı. Bu tesadüf olamaz" yorumları yapıldı. Oğulcan Güzeller'in canlandırdığı ve Cezayir’de ileri düzey tekniklerle işkence yapabilen Osman'ın, soygun ekibinde yer alan Rio'ya kendi mezarını kazdırıp, 12 gün boyunca işkence yapması tepkilere neden oldu. Dün ise, dizide 'Helsinki' karakterine hayat veren oyuncu Darko Peric, Barcelona Kulübü'nün YouTube kanalı için yapılan bir röportajda “Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?” sorusuna “İstanbul” yanıtını verdi. Şişşşt Nekşfliş @netflixturkiye!



???? Bak, @lacasadepapel starı bize ne söyledi:



???????????????????????? "Helsinki olmasaydım, İstanbul olmak isterdim" pic.twitter.com/MHykQBP9oA — FC Barcelona (????) (@fcbarcelona_tr) April 7, 2020 Barcelona'nın Türkçe Twitter hesabından paylaşılan bu görüntüler sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Peric'in bu yanıtını Twitter hesabında paylaşarak 'Helsinki haklı' yorumunu yaptı.

'Osman' karakteri nedeniyle Türk hayranları tarafından tepki gören dizide, karakteri canlandıran Oğulcan Güzeller ise, Habertürk'ten Aytekin Teker'e konuştu. Helsinki haklı???? https://t.co/EV2OpAjOWN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 7, 2020 Öncelikle kendinizden bahseder misiniz? 28 yaşındayım oyunculuğun yanı sıra müzikle de uğraşıyorum. Beş senedir İspanya'da yaşıyorum. Konservatuvarın son senesinde Madrid'e gelip mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimime yine burada devam ettim. Atacapaca adında bir müzik grubum var. Oyunculuk yapmadığım zamanlarda müzik yaparak hayatımı kazanıyorum. İspanya serüveniniz nasıl başladı? Konservatuvara girdikten sonraki yazlar İspanya'nın güneyindeki küçük bir şehirde, gündüzleri kursa gidiyor geceleri iş buldukça ya eğlence mekanlarının bröşürlerini dağıtıyor ya da garsonluk yapıyordum. Dilde hakimiyet kazandıktan sonra da kendi alanıma yöneldim, zaten asıl amacım buydu. LCDP'den ilk teklif geldiğinde ne hissettiniz? Çok şaşırdım tabii ki. Sizi nasıl buldular? Halihazırda 5-6 senedir Madrid'de yaşamaktaydım İspanya'daki menajerim aracılığı ile teklif geldi. O noktadan öncesine hakim olduğumu söyleyemem. Set ortamı nasıldı? Çok insana ulaşan bir iş. Hikayede yer almak kadar merak uyandırıcıydı benim için.