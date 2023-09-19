La Casa De Papel efsanesi yeniden canlanıyor! Bu kez Berlin'le geri dönüyor... İkinci fragmanı yayınlandı

2017 yılının Mayıs ayınında ilk sezonuyla ekrana gelmeye başlayan İspanyol yapımı dizi La Casa De Papel, 5 sezonu boyunca ilgisiyle takip edilmişti. Dizinin final yapmasından sonra ikonik karakterlerden Berlin'in hayatının anlatıldığı yeni bizi dizi müjdesi hayranlarına verilmişti. La Casa De Papel: Berlin dizisinin 2. fragmanı da sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Netflix tarafından fragman, "Sen planını yap biz uyarız. LCDP'in dünyasından Berlin, 29 Aralık'ta sadece Netflix'te" notuyla paylaşıldı.

Pedro Alonso'nun Berlin karakterine hayat verdiği dizi 29 Aralık'ta izleyicisiyle buluşacak. Dizide orijinal yapımdaki tanınan yüzlerin geri dönüp dönmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Sen planını yap, biz uyarız. LCDP'in dünyasından BERLIN, 29 Aralık'ta sadece Netflix'te. pic.twitter.com/o3J3e1vLo8 — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) September 18, 2023



