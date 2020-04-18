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La Casa De Papel ekibi böyle coşmuş!

DİZİ HABERLERİ  | 18.04.2020 10:13 | Son Güncelleme

Fenomen dizi La Casa De Papel ekibinin coşkuyla eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.

Dördüncü sezonu kısa bir süre önce yayınlanan ve büyük ilgi gören La casa de papel ekibinin eğlenceli görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

Yakın arkadaş olan ekibin coşkusu görülmeye değer…

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Anahtar Kelimeler:
La Casa De Papel, ekip,

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