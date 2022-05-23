La Casa de Papel: Kore’den alt yazılı fragman! “Dünyanın nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz”

Kim Hong-sun tarafından yönetilen ve Ryu Youn-jae’in senaryosunu üstlendiği La Casa de Papel’in Kore versiyonunda Güney Kore yapımı Squid Game’de Cho Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo, "Berlin" olarak seyircisinin karşısına çıkacak. Geleneksel Hahoe maskeleriyle seyircisini selamlayacak karakterlerde Profesör Yoo ji-tae ve Tokyo Jung Jong-seo olacak.

LA CASA DE PAPEL: KORE KONUSU

Netflix Kore İçerik Direktörü Keo Lee, "Bu destansı hikayeyi en iyi Koreli yetenekler ve tutkulu bir küresel fandom ile birleştirirken dünyanın nasıl tepki vereceğini görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Kore'nin birleşmenin eşiğinde olduğu, Kuzey ve Güney Kore'nin ayrıldığı yerde, eylemin odak noktası haline gelen bir darphane içeren Ortak Güvenlik Bölgesi var. Yeniden birleşme sürecinin ortasında, darphane istikrarlı bir ortak ekonomi inşa etmek için temel olarak yeni bir birleşik para birimi basıyor. Ancak, insanların birleşme umutlarına rağmen, sadece zenginlerin daha zengin olduğu görülüyor. Gangsterler ve ödülleri arasında duran tek şey, Güney Koreli müzakere uzmanı ve Kuzey Koreli bir ajan tarafından yönetilen ortak bir görev gücü.



