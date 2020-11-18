La Casa de Papel yıldızından çarpıcı iddia: 6. sezon...

La Casa de Papel’den öyle bir fotoğraf paylaştı ki hayranlar çıldırdı! Kimin için çalışıyor

Express'in haberine göre dizinin ilk sezonlarında Raquel Murillo isimli polis amirini canlandıran ancak daha sonra taraf değiştirerek karakteri Lizbon ismiyle soygun ekibine katılan Itziar Ituño da pek çok La Casa de Papel hayranı gibi dizinin nasıl sona ereceğini merak etse de bunun daimi bir son anlamına gelebileceğinden üzüntü duyduğunu belirtiyor.

La Casa de Papel’in merakla beklenen 5. sezonunun Alvaro Morte’nin canlandırdığı Profesör ve soygun ekibinin pek çok açıdan imkansız gibi görünen soygunu nihayet tamamlaması bekleniyor.

La Casa de Papel 5. sezon u sabırsızlıkla bekleyen hayranları, her gün gelen yeni haberlerle şaşırmaya devam ediyor. Dizide Lizbon karakterini canlandıran Itziar Ituño, dizinin 6. sezonunun gelebileceğine dair imada bulundu. Netflix daha önce yaptığı açıklamada sevilen dizinin 5. sezonla ekranlara veda edeceğini açıklamıştı.

Bence La Casa de Papel’in hikayesini burada bitirmek doğru bir karar ancak bunun gelecekte yeniden ele alınıp alınmayacağını kim bilebilir?

Ben de yormaması ya da tatsız hale gelene kadar esneyen bir sakıza dönüşmemesi için hikayelerin doğru uzunlukta olması gerektiğini düşünenlerdenim.

Ituño ayrıca şu ifadeleri ekledi:

Mekana, geçmişe ve özellikle ekibe duyduğunuz sevgiye alışırsınız. Bu başladığımızdan bu yana dev bir macera oldu ve sanırım çekimlerin son gününde çok ağlayacağız.

