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La Casa de Papel yıldızından çarpıcı iddia: 6. sezon...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

La Casa de Papel dizisinde Lizbon karakterini canlandıran Itziar Ituño, yaptığı bir açıklamada dizinin 5. sezonla veda etmeyip 6. sezonunun geleceğini iddia etti.

La Casa de Papel yıldızından çarpıcı iddia: 6. sezon...

La Casa de Papel 5. sezonu sabırsızlıkla bekleyen hayranları, her gün gelen yeni haberlerle şaşırmaya devam ediyor. Dizide Lizbon karakterini canlandıran Itziar Ituño, dizinin 6. sezonunun gelebileceğine dair imada bulundu. Netflix daha önce yaptığı açıklamada sevilen dizinin 5. sezonla ekranlara veda edeceğini açıklamıştı.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON SON OLACAKTI

La Casa de Papel’in merakla beklenen 5. sezonunun Alvaro Morte’nin canlandırdığı Profesör ve soygun ekibinin pek çok açıdan imkansız gibi görünen soygunu nihayet tamamlaması bekleniyor.

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Express'in haberine göre dizinin ilk sezonlarında Raquel Murillo isimli polis amirini canlandıran ancak daha sonra taraf değiştirerek karakteri Lizbon ismiyle soygun ekibine katılan Itziar Ituño da pek çok La Casa de Papel hayranı gibi dizinin nasıl sona ereceğini merak etse de bunun daimi bir son anlamına gelebileceğinden üzüntü duyduğunu belirtiyor.

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Ancak Ituño verdiği yeni röportajda 6. sezonun çekilme ihtimalini tamamen ihtimal dışı bırakmadı.

Sevilen oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bence La Casa de Papel’in hikayesini burada bitirmek doğru bir karar ancak bunun gelecekte yeniden ele alınıp alınmayacağını kim bilebilir?

Ben de yormaması ya da tatsız hale gelene kadar esneyen bir sakıza dönüşmemesi için hikayelerin doğru uzunlukta olması gerektiğini düşünenlerdenim.

Ituño ayrıca şu ifadeleri ekledi:

Mekana, geçmişe ve özellikle ekibe duyduğunuz sevgiye alışırsınız. Bu başladığımızdan bu yana dev bir macera oldu ve sanırım çekimlerin son gününde çok ağlayacağız.

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