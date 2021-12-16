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Lady Gaga, House Of Gucci filmindeki Patrizia Reggiani rolü için psikiyatri hemşiresinden destek aldığını itiraf etti

16.12.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyanın en prestijli ve sevilen ailelerinden biri olarak kabul edilen Gucci Ailesi’nin hayatı House of Gucci filminde ele alındı. Başrollerini Adam Driver ve Lady Gaga’nın paylaştığı film kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Filmde Patrizia Reggiani karakterine hayat veren Lady Gaga, rolün ruh sağlığına olan etkilerinden kurtulmak için çekimler bitene kadar bir psikiyatri hemşiresinden yardım aldığını söyledi.

Lady Gaga, House Of Gucci filmindeki Patrizia Reggiani rolü için psikiyatri hemşiresinden destek aldığını itiraf etti

Lady Gaga, House Of Gucci filminin çekimlerinde ‘tarihin karadulu’ olarak isimlendirilen Patrizia Reggiani karakterini canlandırdı. ilmi, moda markası Gucci'nin sahibi aileden Maurizio Gucci'nin, eski karısı Patrizia Reggiani'nin tuttuğu bir kiralık katil tarafından öldürülmesini konu alan filmde Lady Gaga bazı sahnelerde etkilendiğini belirtti. Çekimler sırasında psikiyatri hemşiresine ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

“KARANLIĞI EVE GETİRİYORDUM”

35 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve şarkıcı, Variety dergisine verdiği röportajda, Patrizia Reggiani karakterini canlandırmasının üzerinde bıraktığı etkileri anlatırken, “Karanlığı eve getiriyordum çünkü Reggiani'nin hayatı karanlıktı” ifadesini kullandı.

Filmin prodüksiyonundan önce bir ruh sağlığı uzmanı arayışına girdiğini belirten Lady Gaga, “Film çekimleri bitene kadar bir psikiyatri hemşirem vardı. Bunu yapmak zorunda olduğumu hissettim. Benim için daha güvenli olduğunu düşündüm” dedi.

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"OTEL ODAMDA REGGIANI GİBİ YAŞIYORDUM"

Ailesinin İtalyan kökeni olan Amerikalı sanatçı, “Bir anda saçımı boyamak zorunda kaldım ve baktığım her şeyi, dokunduğum her şeyi, parayı nerede ve ne zaman görebileceğimi fark edecek şekilde yaşamaya başladım” diye konuşmuştu.

“Filmi tamamlarken bazı psikolojik zorluklar yaşadım” diyen Lady Gaga, “Otel odamda Reggiani gibi yaşıyor ve konuşuyordum. Sette onun gibi yaşıyor ve konuşuyordum. Bir gün İtalya’da bir şapkayla yürüyüşe çıktığımı hatırlıyorum. Yaklaşık iki ay boyunca hiç yürümemiştim ve panikledim. Film setindeyim zannettim” ifadesini kullanmıştı.

Kiralık katil tutup kocasını öldürttü! Gucci ailesinin karadulu: Patrizia ReggianiKiralık katil tutup kocasını öldürttü! Gucci ailesinin karadulu: Patrizia Reggiani


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