Lady Gaga, House Of Gucci filmindeki Patrizia Reggiani rolü için psikiyatri hemşiresinden destek aldığını itiraf etti

Lady Gaga, House Of Gucci filminin çekimlerinde ‘tarihin karadulu’ olarak isimlendirilen Patrizia Reggiani karakterini canlandırdı. ilmi, moda markası Gucci'nin sahibi aileden Maurizio Gucci'nin, eski karısı Patrizia Reggiani'nin tuttuğu bir kiralık katil tarafından öldürülmesini konu alan filmde Lady Gaga bazı sahnelerde etkilendiğini belirtti. Çekimler sırasında psikiyatri hemşiresine ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

“KARANLIĞI EVE GETİRİYORDUM”

35 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve şarkıcı, Variety dergisine verdiği röportajda, Patrizia Reggiani karakterini canlandırmasının üzerinde bıraktığı etkileri anlatırken, “Karanlığı eve getiriyordum çünkü Reggiani'nin hayatı karanlıktı” ifadesini kullandı.

Filmin prodüksiyonundan önce bir ruh sağlığı uzmanı arayışına girdiğini belirten Lady Gaga, “Film çekimleri bitene kadar bir psikiyatri hemşirem vardı. Bunu yapmak zorunda olduğumu hissettim. Benim için daha güvenli olduğunu düşündüm” dedi.

"OTEL ODAMDA REGGIANI GİBİ YAŞIYORDUM"

Ailesinin İtalyan kökeni olan Amerikalı sanatçı, “Bir anda saçımı boyamak zorunda kaldım ve baktığım her şeyi, dokunduğum her şeyi, parayı nerede ve ne zaman görebileceğimi fark edecek şekilde yaşamaya başladım” diye konuşmuştu.

“Filmi tamamlarken bazı psikolojik zorluklar yaşadım” diyen Lady Gaga, “Otel odamda Reggiani gibi yaşıyor ve konuşuyordum. Sette onun gibi yaşıyor ve konuşuyordum. Bir gün İtalya’da bir şapkayla yürüyüşe çıktığımı hatırlıyorum. Yaklaşık iki ay boyunca hiç yürümemiştim ve panikledim. Film setindeyim zannettim” ifadesini kullanmıştı.



