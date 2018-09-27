MAGAZİN

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.09.2018 14:57 | Son Güncelleme

Yaptığı her hareketiyle gündeme gelmeyi başarıyor! Özellikle kostümleriyle adından söz ettirmeyi başaran Lady Gaga bu kez de kıyafetinin azizliğine uğradı.

Star is Born filminin galası sonrası objektiflere poz veren Lady Gaga'nın verdiği frikik, galanın önüne geçti!

Lady Gaga

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Star is Born filminin galası sonrasındaki soru cevap bölümüne gelen Gaga, arzuladığından fazlasını sergiledi.
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Deri bir blazer kıyafet giyen superstar küçük canavarlar adını verdiği hayranları tarafından adeta istilaya uğradığında da siyah iç çamaşırı göründü.
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Kötü kıyafet seçimi dışında gecenin bir vaktinde güneş gözlüğü giyme tercihi de korkunçtu.
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Frikik vermekten kurtulamayan Lady Gaga, dünya basınında geniş yer buldu.
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Lady Gaga, tüm bunlara rağmen Star is Born filmi Venedik Film Festivali'nde 8 dakika ayakta alkışlandı.
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