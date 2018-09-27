Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Star is Born filminin galası sonrası objektiflere poz veren Lady Gaga'nın verdiği frikik, galanın önüne geçti!
Lady Gaga
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Star is Born filminin galası sonrasındaki soru cevap bölümüne gelen Gaga, arzuladığından fazlasını sergiledi.
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Deri bir blazer kıyafet giyen superstar küçük canavarlar adını verdiği hayranları tarafından adeta istilaya uğradığında da siyah iç çamaşırı göründü.
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Kötü kıyafet seçimi dışında gecenin bir vaktinde güneş gözlüğü giyme tercihi de korkunçtu.
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Frikik vermekten kurtulamayan Lady Gaga, dünya basınında geniş yer buldu.
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Lady Gaga, tüm bunlara rağmen Star is Born filmi Venedik Film Festivali'nde 8 dakika ayakta alkışlandı.
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