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Lady Gaga’nın Oscar’lı şarkısı Shallow’a çalıntı suçlaması

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 10.08.2019 17:15 | Son Güncelleme

Lady Gaga’nın, Bradley Cooper ile birlikte başrolünde yer aldığı A Star Is Born filmi için bestelediği Shallow şarkısına çalıntı suçlaması yöneltildi.

Lady Gaga’nın Oscar’lı şarkısı Shallow’a çalıntı suçlaması

Lady Gaga’nın başrolünde yer aldığı A Star Is Born filmi için bestelediği Shallow şarkısına çalıntı suçlaması yöneltildi.

Steve Ronsen adlı müzisyen, Shallow şarkısının, 2012 yılında çıkardığı ve SoundCloud’a yüklediği şarkısının anahtar elementleri üzerine kurulduğunu ve aynı üç notalık melodiyi taklit ettiğini iddia etti. Lady Gaga’ya dava açacağını söyleyen Ronsen’in milyonlarca dolar para talep ettiği öğrenildi.

Lady Gaga’nın avukatı Orin Snyder ise, “Ronsen başarılı bir sanatçının sırtından kolay para kazanmaya çalışıyor” dedi. Snyder, Lady Gaga’nın dava edilmesi halinde 'şiddetle mücadele edeceğini’ belirtti.

33 yaşındaki şarkıcının savunma ekibi, Steve Ronsen’in kendisine ait olduğunu iddia ettiği üç notalı melodinin yaygın kullanımda olduğunu, geçmişte de çok kullanıldığını söyledi.

Lady Gaga’nın bestelediği Shallow şarkısı Oscar, Grammy ve Altın Küre’de en iyi şarkı ödüllerini kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
lady gaga Shallow

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