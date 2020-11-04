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Lady Gaga Trump'ın hedefindeyken babası Trump'a destek verdi

04.11.2020 15:02 | Son Güncelleme:
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Lady Gaga Trump'ın hedefindeyken babası Trump'a destek verdi

Lady Gaga, Joe Biden'ı desteklediği için Donald Trump'ın hedefindeyken, ünlü şarkıcının babası Joe Germanotta, sosyal medyadan Trump'a desteğini açıkladı.

Lady Gaga’nın babası Joe Germanotta, Donald Trump’ın kızına yönelik sözlerinden rahatsız olmuş gibi görünmüyor. 34 yaşındaki şarkıcının 63 yaşındaki babası, Twitter’dan seçimde Donald Trump’ı desteklediğini açıkladı.

Germanotta’nın “Donald Trump 2020” mesajı, Trump’ın, Joe Biden’ı destekleyen Lady Gaga’yı diline dolamasından hemen sonra geldi.

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Trump, Pennsylvania’daki son mitinginde, kendisinden sonra aynı yerde miting yapacak olan Joe Biden’a destek için Lady Gaga’nın sahne alacak olmasını eleştirmişti.

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Trump, “Şimdi onun (Joe Biden) Lady Gaga’sı var. Lady Gaga çok iyi değil. Size bir sürü hikaye anlatabilirim. Size Lady Gaga hakkında hikayeler anlatabilirim. Lady Gaga hakkında pek çok şey biliyorum. Ve Jon Bon Jovi mi? Her zaman görüyorum onu, bana yalakalık yapıyor: ‘Oo Sayın Başkan!’” ifadelerini kullanmıştı.

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