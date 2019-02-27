Mynet Trend

Lady Gaga ve Madonna 8 yıl sonra barıştı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 27.02.2019 09:22 | Son Güncelleme

Oscar Ödül Töreni sonrası Madonna yıllardır küs olduğu Lady Gaga’yı ev sahipliği yaptığı partiye davet etti. Bu daveti geri çevirmeyen Lady Gaga, Madonna ile birlikte verdiği samimi pozlarla küslüğün sona erdiğini gözler önüne serdi.

Lady Gaga ve Madonna 8 yıl sonra barıştı

Her şey 8 yıl önce başlamıştı. Yılların efsane ismi Madonna ile kariyerinin zirvesine ulaşmakta olan Lady Gaga taklit tartışması yüzünden birbirine girmişti. Lady Gaga ve Madonna, 91. Oscar Ödül Töreni'nden sonra Madonna'nın ev sahipliği yaptığı partide bir araya geldi. Ünlü isimler 8 yıllık kavgalarına bu partide son verdi. Hatta düşman çatlatır gibi samimi pozlarını bol bol sosyal medya hesaplarından da paylaşmayı ihmal etmediler.

5c75510cae298b9d1dd1eafd

Oscar Ödülleri’nde En İyi Film müziği ödülünün sahibi olan Lady Gaga’nın, tören sonrası Madonna’nın partisine gitmesi gündemi bir anda değiştirdi. Çünkü yıllar önce; tarzıyla Madonna’yı taklit ettiği konuşulan hatta pek çok eleştirmen tarafından Gaga’nın Born This Way adlı şarkısının Madonna’nın Express Yourself’a benzetilmesi ikili arasında 8 yıllık bir kavgaya sebep olmuştu.

Büyüyen tartışmalarda Lady Gaga zehir zemberek bir açıklama yaparak, hiçbir şekilde benzemediklerini ve konuşulan her şeyin çok saçma olduğunu söylemişti. Hatta işi biraz daha ileriye götürüp, kendisinin tonlarca enstrüman çaldığını, Madonnanın hiçbir şey çalamadığını iddia etmişti. İki şarkıcının atışmasına eleştirmenler ve hayranlar da katılınca işler iyice çığırından çıkmıştı.


PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Büyük umutlarla vizyona girdi sadece 665 kişi izledi!Büyük umutlarla vizyona girdi sadece 665 kişi izledi!
Oscar’da gözden kaçanlar! Geceye terlikle katılan ünlü kim?Oscar’da gözden kaçanlar! Geceye terlikle katılan ünlü kim?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
madonna lady gaga Oscar Ödül Töreni 91. Akademi Ödül Töreni

En Çok Okunan Trend Haberler

6 saatlik gizemli keşif! Yine aynı İHA!

6 saatlik gizemli keşif! Yine aynı İHA!

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Akıllara durgunluk veren taktik! 2,5 milyon TL vurgun yaptılar!

Akıllara durgunluk veren taktik! 2,5 milyon TL vurgun yaptılar!

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Kadın'da Sarp'ı yıkan kavuşma sahnesi!

Kadın'da Sarp'ı yıkan kavuşma sahnesi!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük umutlarla vizyona girdi sadece 665 kişi izledi!

Büyük umutlarla vizyona girdi sadece 665 kişi izledi!

Oscar’da gözden kaçanlar! Geceye terlikle katılan ünlü kim?

Oscar’da gözden kaçanlar! Geceye terlikle katılan ünlü kim?

Survivor'da kim elendi? Rekor sayıda oy geldi! İşte Survivor 2019'da 26 Şubat Salı elenen isim!

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Çarpışma'da Kadir gerçek ismini böyle öğreniyor! Çarpışma 12. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çarpışma'da Kadir şok gerçeği öğreniyor!

Şafak Sezer Yalan Dolan’la geri dönüyor

Şafak Sezer Yalan Dolan’la geri dönüyor

Yasak Elma'da seyirciyi kızdıran yatak sahnesi!

Yasak Elma'da seyirciyi kızdıran yatak sahnesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.