Lady Gaga ve Madonna 8 yıl sonra barıştı

Her şey 8 yıl önce başlamıştı. Yılların efsane ismi Madonna ile kariyerinin zirvesine ulaşmakta olan Lady Gaga taklit tartışması yüzünden birbirine girmişti. Lady Gaga ve Madonna, 91. Oscar Ödül Töreni'nden sonra Madonna'nın ev sahipliği yaptığı partide bir araya geldi. Ünlü isimler 8 yıllık kavgalarına bu partide son verdi. Hatta düşman çatlatır gibi samimi pozlarını bol bol sosyal medya hesaplarından da paylaşmayı ihmal etmediler.

Oscar Ödülleri’nde En İyi Film müziği ödülünün sahibi olan Lady Gaga’nın, tören sonrası Madonna’nın partisine gitmesi gündemi bir anda değiştirdi. Çünkü yıllar önce; tarzıyla Madonna’yı taklit ettiği konuşulan hatta pek çok eleştirmen tarafından Gaga’nın Born This Way adlı şarkısının Madonna’nın Express Yourself’a benzetilmesi ikili arasında 8 yıllık bir kavgaya sebep olmuştu.

Büyüyen tartışmalarda Lady Gaga zehir zemberek bir açıklama yaparak, hiçbir şekilde benzemediklerini ve konuşulan her şeyin çok saçma olduğunu söylemişti. Hatta işi biraz daha ileriye götürüp, kendisinin tonlarca enstrüman çaldığını, Madonnanın hiçbir şey çalamadığını iddia etmişti. İki şarkıcının atışmasına eleştirmenler ve hayranlar da katılınca işler iyice çığırından çıkmıştı.



