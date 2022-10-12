Laf eş anlamlısı nedir? Laf kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Laf kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Farsçada "söz, özellikle anlamsız söz" anlamına gelen "lāf" kelimesinden alıntıdır. Türkçeye de benzer bir anlamla geçmiştir. Ancak zamanla kullanıma göre yeni anlamlar da kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre laf kelimesi "söz, lakırtı ve sonuçsuz yararı olmayan söz" anlamlarını ifade eder. "Dedikodu" ve "konu, mevzu, bahis" anlamlarında da kullanılan laf sözcüğünün eş anlamlıları da cümle içinde aynı anlamı ifade eder.

Laf kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Bir kelimenin eş anlamlısı olan sözcükler bilindiği gibi yazılışları ve okunuşları farklı olan fakat aynı anlamı ifade eden kelimelerdir. Eş anlamlı kelimelere anlamdaş kelimeler de denir. Bazı kelimelerin anlamdaşı olan birden fazla sözcük bulunabilir. Lafın eş anlamlısı olan sözcükler cümle içinde laf yerine kullanılabilir.

Laf kelimesinin eş anlamı kelimeler, laf yerine kullanılabilen kelimelerdir. TYzılışları ve okunuşları ayrı olan bu kelimeler cümlenin anlamını değişmez ya da bozmaz. Farsça kökenli bir kelime olan laf kelimesini birden fazla eş anlamlı sözcüğü bulunur. Lafın eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir;

Lakırtı

Söz

Bu kelimeler yazılış ve okunuş bakımından laf kelimesinden ve birbirlerinden farklı olsalar da yazılı ve sözlü metinlerde birbirleri yerine kullanılabilir. İki kelime de laf sözcüğünün aynı anlamını karşılayan kelimelerdir.

Lafın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük yaşamda oldukça sık bir şekilde kullanılan kelimelerden biri olan laf kelimesinin eş anlamlıları değişik biçimlerde kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler gerektiği zaman birbirleri yerine kullanılır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek ve cümle içinde kullanmak kelime dağarcığını geliştirir. Böylece bir cümleyi farklı şekillerde ifade edebiliriz. Eş anlamlı kelimelerin daha iyi anlaşılması için örnek cümleler ile açıklamak kelimeleri pekiştirmek için yardımcı olur. Laf eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;

Söylediği kötü sözler kalbimi kırdı.

Sözlerine dikkat etmezsen büyük sorunlara yol açabilirsin.

Boş lakırtılarla beni oyalama.



