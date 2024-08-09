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  4. Lahmacuna 1.250 TL ödemişti! Duygu Özaslan milyonluk aracıyla dikkat çekti

Lahmacuna 1.250 TL ödemişti! Duygu Özaslan milyonluk aracıyla dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.08.2024 14:46
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan son olarak tatil için gittiği Bodrum'da lahmacuna ödediği para ile gündem olmuştu. Bir lahmacuna 1.250 TL ödediğini söyleyen Özaslan şimdi de milyonluk aracıyla dikkat çekti.

MYNET-YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran ve açıklamalarıyla sık sık sosyal medyada gündem olan ünlü YouTuber Duygu Özaslan son olarak Bodrum tatili hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Duygu Özaslan 1

Tatil dönüşü Nişantaşı'nda görüntülenen Duygu Özaslan "Bir lahmacuna 1200 TL verdim. Kendimi keriz gibi hissediyorum" demiş ve bu sözleriyle uzun süre konuşulmuştu.

Duygu Özaslan 2

LÜKS OTOMOBİLİ DİKKAT ÇEKTİ

SnobMagazin'de yer alan habere göre; fenomen Duygu Özaslan şimdi de milyonluk lüks otomobiliyle görüntülendi. Ünlü ismin aracını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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