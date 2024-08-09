Lahmacuna 1.250 TL ödemişti! Duygu Özaslan milyonluk aracıyla dikkat çekti

MYNET-YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran ve açıklamalarıyla sık sık sosyal medyada gündem olan ünlü YouTuber Duygu Özaslan son olarak Bodrum tatili hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Tatil dönüşü Nişantaşı'nda görüntülenen Duygu Özaslan "Bir lahmacuna 1200 TL verdim. Kendimi keriz gibi hissediyorum" demiş ve bu sözleriyle uzun süre konuşulmuştu.

LÜKS OTOMOBİLİ DİKKAT ÇEKTİ

SnobMagazin'de yer alan habere göre; fenomen Duygu Özaslan şimdi de milyonluk lüks otomobiliyle görüntülendi. Ünlü ismin aracını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.