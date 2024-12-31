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Laktozsuz süt neden tatlıdır? Normal süt ile laktozsuz süt arasındaki farklar nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.12.2024 01:09
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Laktoz, sütte ve sütten üretilen her türlü üründe yer alan doğal bir şeker türüdür. Sütteki laktoz çeşitli işlemlerden geçerek parçalanır ve laktozsuz süt üretilir. Bazı nedenlere bağlı olarak gelişen ve daha çok bağırsak sorunları yaşayan kişiler için laktozsuz süt ve süt ürünleri de elde edilmektedir.

Laktozsuz süt neden tatlıdır? Normal süt ile laktozsuz süt arasındaki farklar nelerdir?

İçeriğinde laktoz bulunmayan ürünler laktozsuz ürünlerdir. Bu tür ürünler, laktoz intöleransı adı verilen rahatsızlığa sahip olan kişiler tarafından tercih edilir. Sadece laktoz intöleransı bulunan kişiler değil, kilo vermek isteyen ya da var olan kilosunu korumak isteyen kişiler de laktozsuz ürünler tüketebilir. Sütün içinde doğal olarak yer alan şeker yani laktoz, doğal laktaz enzimi aracılığı ile parçalanır ve basit şekerlere ayrılır. Böylece de laktozsuz süt üretilmiş olur.

Laktozsuz süt neden tatlıdır?

Normal sütler ile laktozsuz sütler arasındaki farklardan biri de laktozsuz olan sütlerin daha tatlı gelmesidir. Şekerinden arındırıldığı hâlde daha tatlı olduğunun düşünülmesi çeşitli nedenlere bağlıdır. Tadı sütteki laktozun galaktoz ve glikoz bileşenlerine ayrıştırılması nedeniyle şekerli gibi gelir.
Süt şekeri ya da laktoz laktozsuz sütte basit bileşenlerine ayrılmış durumdadır. Ancak laktozun parçalanması ile ortaya çıkan galaktoz ile glikoz tatlılık derecesi yüksek olması nedeniyle laktozsuz süt daha tatlı gelir.

Normal süt ile laktozsuz süt arasındaki farklar nelerdir?

Normal süt ve laktozsuz süt arasındaki başat fark birinin doğal olarak laktoz içermesi diğerinin ise bilinçli olarak laktozundan arındırılmasıdır. Bu nedenle laktozsuz süt daha kolay sindirilir. Besin değerleri aynı olsa da bazı farklılıkları bulunur. En bilinen bazı farkları şunlardır:

  • Laktozsuz süt diğer süte göre şişkinlik hissi vermez.
  • Normal süt gaz sorununa neden olabilir ama laktozsuz sütün bu durumu yoktur.
  • Laktozsuz süt daha tatlı gelir.
  • Laktozsuz sütün kalorisi daha düşüktür. Örnek olarak bir bardak laktozsuz süt sadece 90 kalori civarımdadır.
  • Normal süt içtikten bir süre sonra mide krampına, mide bulantısına, ishale neden olabilir ancak laktozsuz sütün bu tür olumsuz etkileri bulunmaz.
Anahtar Kelimeler:
süt
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