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Laktozsuz süt nedir, nasıl yapılır? Laktozsuz süt faydaları ve zararları

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.12.2024 00:19
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Her ne kadar çeşitli faydaları ile bilinse de süt ve süt ürünleri bazı kişiler için zararlı ve sakıncalı olabilir. Tüm besinler, yiyecek ve içeceklerde geçerli olan durum, süt ve süt ürünleri için de geçerlidir ve bu ürünlerin de çeşitli bünyelerde bazı olumsuz etkileri görülebilir. Özellikle alerjik durumları bulunan kişilerin bu ürünleri bilinçli tüketmesi önerilir.

Laktozsuz süt nedir, nasıl yapılır? Laktozsuz süt faydaları ve zararları

İçindekiler

  • Laktozsuz süt nedir?
  • Laktozsuz süt nasıl yapılır?
  • Laktozsuz süt faydaları nelerdir?
  • Laktozsuz süt zararlı mı?

Laktoz, doğada yalnızca sütte bulunan bir şeker türüdür. Disakkarit formunda bir şeker olan laktoz aynı zamanda süt şekeri olarak da bilinir. Bağırsaklarda salgılanan laktaz adlı bir enzim tarafından parçalanır. Ancak kişinin bağırsakları bu parçalama görevi için yeterince çalışmıyorsa laktoz intöleransı adı verilen bir rahatsızlık meydana gelir.

Laktozsuz süt nedir?

Adından da anlaşılabileceği gibi laktozsuz süt, içeriğinde laktoz bulunmayan bir süt türüdür. Laktoz, sütte ve her sütlü mamulde bulunur. Doğal olarak süt ürünlerinin içeriğinde yer alan bir şekerdir. Sütteki laktozu laktozsuz süt farklı işlemler yolu ile parçalar.

Böylece laktoz intöleransı bulunan kişiler, laktozsuz olan sütü içebilir ve rahatsızlık hissetmez. Normal sütten farklı olan laktozsuz süt, içeriği sayesinde daha rahat bir içime sahiptir. Dışarıdan eklenebilen doğal laktaz enzimi ile laktoz parçalanır ve hassasiyet olan kişiler de bu sütü içebilir.

Laktozsuz süt nasıl yapılır?

Normal süt yerine laktozsuz süt içmesi gereken kişiler için üretilen laktozsuz süt, sütün içeriğindeki doğal şekerden ayrılması ile yapılır. Sütün içinde yer alan doğal şeker yani laktoz, doğal bir laktoz enzimi kullanılarak parçalanır.

Bir diğer deyişle laktozsuz süt yapımı için dışarıdan müdahale edilmesi söz konusudur ancak bu sütün üretiminde herhangi bir katkı maddesi ya da ilave bir şeker türü kullanılmaz. Bu anlamda sağlıklı bir süt olarak kabul edilir.

Laktozsuz süt faydaları nelerdir?

Çeşitli faydaları bulunan laktozsuz sütün en bilinen ve kabule dilen yararlarından bazıları şu şekildedir:

  • Mevcut kiloyu korumada yardımcıdır.
  • Kilo vermek isteyenlerin beslenme listesinde yer alır.
  • Vücuttaki protein ihtiyacını karşılar.
  • Yağ yakımına yardımcıdır.

Laktozsuz süt zararlı mı?

Özellikle laktoz intöleransı bulunan ve doğal şekere karşı alerjik reaksiyonları bulunan kişilerin sıkça tercih ettiği ve yararları ile bilinen laktozsuz sütün ispat edilmiş belli bir zararı yoktur. Uygun ve bilinçli bir şekilde tüketilmesi söz konusu olduğunda zararı görülmez.

Anahtar Kelimeler:
süt
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