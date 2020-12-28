Lana Del Rey süper mini giydi! Kiloları gündem oldu

ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, önceki gün Los Angeles'ta yiyecek alışverişinde görüntülendi. Rey süper mini eteğiyle ve kilolarıyla dikkat çekti.

Atıştırmalık yiyecek aldıktan sonra sargıdaki kolunu muayene ettirmek üzere doktor randevusuna giden 35 yaşındaki Rey'in aldığı kilolar dikkat çekti.

Muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark edince hızlı adımlarla otomobiline doğru yönelen Rey, soruları cevapsız bıraktı.

Görenlerin tanımakta zorlandığı Rey'in bu hali sosyal medyada da bir hayli konuşuldu.

Ünlü şarkıcı, Ocak 2020'de yapılan 62. Grammy Ödülleri'ne katıldığında fit görünümü ve şıklığıyla dikkat çekmişti.



