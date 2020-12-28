MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Lana Del Rey süper mini giydi! Kiloları gündem oldu

Lana Del Rey süper mini giydi! Kiloları gündem oldu

28.12.2020 14:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Lana Del Rey süper mini giydi! Kiloları gündem oldu

Lana Del Rey, önceki gün Los Angeles'ta objektiflere yansıdı. 35 yaşındaki Rey süper minisi ve karantina döneminde aldığı kilolarıyla dikkat çekti.

ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, önceki gün Los Angeles'ta yiyecek alışverişinde görüntülendi. Rey süper mini eteğiyle ve kilolarıyla dikkat çekti.

Atıştırmalık yiyecek aldıktan sonra sargıdaki kolunu muayene ettirmek üzere doktor randevusuna giden 35 yaşındaki Rey'in aldığı kilolar dikkat çekti.

BGUS_2051849_015

Muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark edince hızlı adımlarla otomobiline doğru yönelen Rey, soruları cevapsız bıraktı.

BGUS_2051849_002

Görenlerin tanımakta zorlandığı Rey'in bu hali sosyal medyada da bir hayli konuşuldu.

BGUS_2051849_001

Ünlü şarkıcı, Ocak 2020'de yapılan 62. Grammy Ödülleri'ne katıldığında fit görünümü ve şıklığıyla dikkat çekmişti.

BGUS_1392757_007

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücretCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
Yoğun bakımdaydı! Hayatını kaybettiYoğun bakımdaydı! Hayatını kaybetti
2 ayda 21 kilo verince gündem oldu2 ayda 21 kilo verince gündem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sokakta kalan Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

Sokakta kalan Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Skandalın sinyalini verdiler! Yunanistan'dan kara suları hamlesi

Skandalın sinyalini verdiler! Yunanistan'dan kara suları hamlesi

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

Pekin'de koronavirüs alarmı! Acil durum ilan edildi

Pekin'de koronavirüs alarmı! Acil durum ilan edildi

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı olay oldu

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı olay oldu

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

Yarışmada bomba anlar! Bir anda kalkınca...

Yarışmada bomba anlar! Bir anda kalkınca...

Diğer Haberler

Seren Serengil’in hastalığı ne? Seren Serengil neden ameliyat olacak? Seren Serengil nasıl zayıfladı?

Seren Serengil ameliyat olacak! Hastalığı ne? Neden zayıfladı?

Almeda Abazi: Çocuklarıma yetememekten korkuyorum

'Çocuklarıma yetememekten korkuyorum'

Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi

Yoğun bakımdaydı! Hayatını kaybetti

Akif filminde Mehmet Akif Ersoy’u canlandıran Yavuz Bingöl'e tepki: Cahil...

Mehmet Akif Ersoy’u canlandıran Yavuz Bingöl'e tepki: Cahil...

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem saçlarını 3'e vurmuştu! Şimdi de...

Saçlarını 3'e vurmuştu! Şimdi de...

Behati Prinsloo gelinliğini ilk kez gösterdi

Behati Prinsloo gelinliğini ilk kez gösterdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.