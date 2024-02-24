Lana Rhoades'in yeni tarzı görenleri şaşkına çevirdi! Saçları vücudunun tamamını örttü... 'Samara'ya benzemiş"

Sosyal medyada 15 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Lana Rhoades sosyal medyadan yaptığı son paylaşımıyla hayranlarının ilgisini çekti. Mayo ve çizme kombiniyle poz veren fenomen ismin saçlarının tamamen vücudunu kaplaması hayranlarının ilgisini çekti.

Rhoades'in çekim tarzı dünyaca ünlü korku filmi serisi Halka'nın ana karakteri olan Samara'ya benzetildi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Samara'ya benzemiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Haline çok üzülüyorum. Umarım destek alır" yorumunu yaptı.