Land Rover Defender Pick-Up olursa

Henüz bu model için heyecanlanmayın. Çünkü model resmi olarak tanıtılmadı. Ancak JLR'nin Araç Programları İcra Direktörü Nick Collins'ten tatmin edici bir yorum geldi. Autocar'a demeç veren Jaguar Land Rover yetkilisi , "Defender'ın bir aile olacağını her zaman söyledik" dedi.

ÜRETİLİRSE PAZARLAR BELLİ!

Bu açıklama modelin gelip gelmeyeceği hakkında net bir bilgi vermedi. İngiliz otomobil dergisi, üretime yeşil ışık yakılırsa, kamyonetin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da satılabileceğini, Güney Amerika ve Afrika'nın ise diğer potansiyel pazarlar olacağını öne sürdü.

HANGİ MOTOR İLE GELECEK?

Güç , elbette SUV modeliyle paylaşılan bir dizi benzinli ve dizel motorlarla sağlanabilir. Kamyonet varyantı büyük olasılıkla daha uzun Defender 110'u temel alacak. Daha küçük sürümler, stil ve donanım açısından çok minimalist olabilir.



