Land Rover ilk elektrikli aracını piyasaya sürüyor

Bugün erken saatlerde duyurulan, Jaguar'ın 2025'ten itibaren tamamen elektrikli hale gelmesini de içeren iş planı, önümüzdeki beş yıl için iki markada da önemli hareketlerin gerçekleşeceğinin habercisi oldu. On yılın sonunda, otomobil üreticisi sattığı her aracın birde elektrikli versiyonunu piyasaya sunacak.

SATIŞLARIN %60 SIFIR EMİSYON OLACAK!

Land Rover, 2030 yılına kadar satışlarının yaklaşık yüzde 60'ının sıfır egzoz emisyonlu araçlar olacağını tahmin ediyor. Kısa vadede, otomobil üreticisi, elektrikli güç aktarma organlarının daha fazla kullanılmasına olanak tanıyan ve yakında çıkacak olan esnek Modüler Boylamsal Mimari (MLA) üzerine yeni otomobiller inşa edecek. Land Rover ayrıca bazı modelleri için Elektrikli Modüler Mimariyi (EMA) kullanacak.

İLK OTOMOBİLİN TASARIMI BELLİ DEĞİL

Bu noktada, ilk elektrikli Land Rover'ın nasıl görüneceği belli değil. Son birkaç aydaki söylentiler , Range Rover'ın EV versiyonunu görmek içim sadece birkaç ay uzakta olduğumuzu öne sürüyor. Ancak görünüşe göre durum böyle olmayacak. 2024'te duyurulan ilk sıfır emisyonlu Land Rover ile birlikte, son raporların büyük ölçüde abartıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

