Larissa Gacemer'den sonra Merve Özbey de isyan etti

Basketbolcu Burak Gacemer'in eşi Larissa Gacemer kendisine yapılan, 'Neden çocuğun yok?', 'Çocuk yapsanıza' yorumlarına sosyal medya hesabında isyan etmişti. 'Benim doğuştan bir sorunum var, çocuğum olmuyor. Burak da beni böyle kabul etti' diyen Larissa'ya ünlüler dünyasından destek yağmıştı.

Olayın yankıları sürerken, benzer bir durum da popçu Merve Özbey'in başına geldi. Şubat ayında Kenan Koçak ile evlenen Özbey'in paylaştığı fotoğrafın altına bir takipçisi "Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın" yorumunu düştü.

Takipçisinin yorumuna sinirlenen Merve Özbey, sosyal medya hesabından oldukça sert bir yanıt verdi:

"Bir bitmediniz ki... Kötüsünüz gerçekten! Hem de çok kötü! Ekran önündeyiz, oyuncuyuz, şarkıcıyız, kadınız diye size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Kim! Gerçekten çok sıkıldım. Sizin gibiler bu dünyayı altüst ediyor."

