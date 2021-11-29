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Last Tango in Paris (Paris’te Son Tango) filminin sansasyonları dizi olacak! Filmin arka perdesini anlatacak

29.11.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bernardo Bertolucci'nin yönetmen koltuğuna oturduğu 1973 yılında vizyona giren Last Tango in Paris filmi sonrasında ortaya çıkan sansasyonlarla büyük bir sükse yaratmıştı. Filmin arka perdesinde yaşanan sansasyonel olaylar Lisa Brühlmann ve Jose Padilha tarafından yönetilecek mini bir diziye dönüşecek.

Last Tango in Paris (Paris’te Son Tango) filminin sansasyonları dizi olacak! Filmin arka perdesini anlatacak

Senaryosunu Jeremy Miller ve Daniel Cohn’un kaleme aldığı dizinin çekimleri İtalya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak. Last Tango in Paris filminin öncesi, sırası ve sonrasındaki 18 ayı kapsayacak dizide yapım sette bulunan kişilerin gözünden bir kez daha anlatılacak. Özellikle, Maria Schneider, Marlon Brando ve Bertolucci dizinin odağında olacak. Film, Bertolucci'nin onlarca yıllar sonra rızaya dayalı olmadığını kabul ettiği tecavüz sahnesiyle tanınıyor.

TAZMİNAT ALDI

1973 yılının Ocak ayında vizyona girmesinin ardından film tartışma konusu yarattı. Brando ve Bertolucci filmin sonrasında önemli ölçüde kâr elde etti. Film bugüne kadarki en yüksek üçüncü yabancı film olmayı başardı ve 186 milyon dolarlık brüt kazanç elde etti. Filmin sonrasında oyuncu ve yönetmen sırasıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Yönetmen' dalında Oscar adaylığı kazandı. Ancak Schneider, filmdeki rolü nedeniyle sömürüldü ve alay edildi, bu da onu bir bağımlılık yoluna itti ve zihinsel sağlığıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Rolü için aldığı tek tazminat 4.000 dolardı.

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