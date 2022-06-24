Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Latif Doğan annesi'nin yoğun bakıma alındığını belirterek takipçilerinden dua istedi. 55 yaşındaki ünlü şarkıcının bu paylaşımı sonrası birçok kişi internette 'Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan kimdir?', 'Ayşe Doğan hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?' gibi soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

LATİF DOĞAN'IN ANNESİ AYŞE DOĞAN KİMDİR?

Ayşe Doğan, çıkardığı 'Oyun Havası', 'Kurtulayım Gitsin' ve 'Küstüm' gibi albümlerle bilinen ünlü şarkıcı Latif Doğan'ın annesidir. Latif Doğan, Adıyaman'ın Besni ilçesinde dünyaya gelmiştir. Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur olmuştur. 2003 yılında MÜYAP Yılın En Çok Satan Albüm Ödülü ve 2005 yılında Küstüm Şov ile'Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2004 Yılı En İyi Şov Programı Ödülü'nü alan ünlü şarkıcı Latif Doğan annesi için sevenlerindebn dua istedi.

LATİF DOĞAN'IN ANNESİ AYŞE DOĞAN'IN HASTALIĞI NE?

Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan'dan kötü haber geldi.

Annesinin bir fotoğraf karesini Instagram hesabında paylaşan Latif Doğan şu notu düştü:

''Canım ANA.mız yoğun bakımda siz sevenlerimizden dostlarımızdan tüm şifa bekleyen hastalara ve ANA.mız Ayşe doğan.a DUA ‘larınızı eksik etmeyin''

AYŞE DOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan'ın sağlık durumuna ilişkin net bir açıklamada bulunulmasa da ünlü şarkıcının bu paylaşımının altına aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda takipçisinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

