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Latif Doğan’ın annesi Ayşe Doğan son yolculuğuna uğurlandı

30.07.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Latif Doğan’ın Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kanser tedavisi gören annesi Ayşe Doğan (75), önceki gün hayatını kaybetti. Ayşe Doğan, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Latif Doğan, cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu.

Latif Doğan’ın annesi Ayşe Doğan son yolculuğuna uğurlandı

Ayşe Doğan, Adıyaman’ın Besni ilçesine getirildi. Cuma namazı sonrasında Besni Tuğsuzlar Camii'nde cenaze namazı kılındı.

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Cenaze namazına; Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Merinos Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

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Adıyaman Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ayşe Doğan’ın cenazesi Haraba Köyü'nde defnedildi. Cenazeye katılanlar, sanatçı Latif Doğan’a başsağlığı dileklerini iletti.


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Anahtar Kelimeler:
Latif Doğan
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