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Law and Order dizisinden Isaiah Stokes, cinayetle suçlanıyor

19.07.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Law and Order, The Americans ve Boardwalk Empire gibi dizilerde rol alan oyuncu Isaiah Stokes, mahkeme tarafından cinayetle suçlanıyor.

Law and Order dizisinden Isaiah Stokes, cinayetle suçlanıyor

Birçok dizinin bölümlerinde konuk oyuncu olarak rol alan Isaiah Stokes, bir cinayet nedeniyle New York'ta büyük jüri tarafından suçlu bulundu. Stokes'un geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde Queens'te bir adama kasten silahla ateş ettiği ifade edildi.

11 EL ATEŞ ETMİŞ

Queens Bölge Savcısı Melinda Katz, Isaiah Stokes'un suçlandığı cinayet hakkında şu açıklamada bulundu: "Sanık, 11 kez ateş etmekle suçlanıyor. Silah şiddeti bölgemizde çok yaygın görülen bir durumdur. Bunun normalleşmesine izin vermeyeceğiz." Oyuncu Stokes, Yüksek Mahkeme Yargıcı Kenneth Holder tarafından üç farklı iddianameye bakılarak mahkemeye verilmişti. Suçlamalar arasında, ikinci dereceden cinayet ve ikinci dereceden silaha sahip olmak bulunuyor.

Isaiah-Stokes

Söylenenlere göre Isaiah Stokes'un işlediği cinayetin kanıtları arasında bir video kaydı var. Sanığın, bir araçtan indiği görülüyor. Bir Jeep Grand Cherokee'nin sürücü camına yaklaşıyor. Bunun ardından tam 11 kez ateş açıyor. 37 yaşındaki Queens sakini Tyrone Jones, ağır yaralanıyor. Jürinin Isaiah Stokes hakkındaki son kararı bugün açıklanacak. Oyuncunun 25 yıla kadar hapsi isteniyor.

Isaiah Stokes kariyeri boyunca Law and Order'ın yanı sıra The Americans, Boardwalk Empire, Blue Bloods, Rescue Me gibi yapımlarda boy gösterdi.

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cinayet
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