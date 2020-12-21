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Lazanya hamuru nasıl yapılır? Evde lazanya yapımının püf noktları nelerdir? Lazanya malzemeleri nelerdir? Lazanya nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Lazanya tarifi

Seray Üstün Seray Üstün 21.12.2020 16:47 | Son Güncelleme:
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Lazanya hamuru nasıl yapılır? Evde lazanya yapımının püf noktları nelerdir? Lazanya malzemeleri nelerdir? Lazanya nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Lazanya tarifi

İtalya denildiğinde belki de çoğumuzun aklına makarna gelir. Makarna cenneti olan İtalya’nın benzersiz bir lezzetini sizlere sunmaya hazırlanıyoruz. Türkiye’deki su böreğine benzeyen bu tarif İtalyanların geleneksel yemekleri arasında yer alıyor. İşte karşınızda evde kolaylıkla yapabileceğiniz lazanya tarifi...

Lazanya peynir, domates sosu veya ragu adı verilen bir et sosuyla yapılan İtalya asıllı bir yemektir. Farklı katmanlarda benzersiz bir lezzet şöleni sunan bu yemeğin ilk başlarda yalnızca kabına lazanya adı veriliyordu. Lazanya bir yemek olmaktan ziyade pişirme kabının ismiydi. Ancak günümüzde sık kullanımla beraber yemek lazanya adını aldı.

Kanal D ekranlarına gelen Onur Büyüktopçu’nun sunduğu Gelinim Mutfakta programının 21 Aralık 2020 Pazartesi yayınlanan 601. bölümünde yarışmacılar lazanya tarifi yaptı. Evde pratik lazanya nasıl yapılır? İşte detaylar...

LAZANYA MALZEMELERİ

  • 10 yaprak lazanya

Bolonez sos için;

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet soğan
  • 1 adet havuç
  • 1 adet küçük kereviz
  • 200 gram orta yağlı kıyma
  • 8-10 adet mantar
  • 2 diş sarımsak
  • Bir tutam tuz
  • 1 tutam karabiber
  • 1 su bardağı doğranmış domates
  • 1 adet defne yaprağı
  • 1 su bardağı bezelye
  • 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için,

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 su bardağı soğuk süt
  • 1 tutam karabiber
  • 1 tutam rendelenmiş muskat cevizi
  • 1 tutam tuz

LAZANYA NASIL YAPILIR?

Tencereye zeytinyağı alınır, yemeklik doğranan soğan ve rendelenen havuç ve kereviz eklenir. Soğanın kokusu çıkınca kıyma eklenir. Kıyma suyunu salıp çekince sarımsak ve doğranan mantar ile defne yaprağı ilave edilir. Mantarlar kavrulunca doğranan domates, sıcak su ve kereviz yaprakları konulur. Yarım bardak su eklenir, tuzu ve karabiberiyle birlikte 10 dakika pişirilir.

Bolonez sosun yapımın bitince beşamele geçilir. Bir sos tenceresinde tereyağ eritilir, un eklenir ve iyice kavrulup kokusu çıkınca soğuk sütü konulur. Karıştırarak pişirilir. Son adımda muskat, karabiber ve tuz eklenir.

Fırın kabının altı tereyağ ile yağlanır ve bir kaşık beşamel sos yayılır. Üzerine bir kat lazanya yaprağı konulur. Ardından yeniden beşamel eklenir. Son adımda kıyma ilave edilir. Bu sıra bütün tepsi dolana kadar takip edilir. En üste ise kaşar peyniri ile kaplanıp 220 derecelik önceden ısıtılan fırında 20 dakika pişirilir.

LAZANYA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Lazanya için farklı tarifler mevcuttur. Örneğin ricotta ve mozzarella gibi İtalyan peynirleri kullanılabilmektedir. Klasik türdeki "Lasagne alla Bolognese" sadece Parmesan peyniri kullanmaktadır. Genel olarak domates türevi sosları kullanılabileceği gibi, "besciamella" (Beşamel sos) da kullanılmaktadır.

Ancak temel tariflerin dışına çıkıldığında, ıspanaklı, deniz ürünlü, etli, sebzeli lazanyalar görülebilmektedir. Lazanki ise Beyaz Rusya ve Polonya gibi Doğu Avrupa'da yenilen bir lazanya çeşididir.

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