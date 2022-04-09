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LeBron James'ten Fenerbahçe Safiport paylaşımı!

09.04.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın basketbolunda büyük bir başarı elde ederek Euroleague'de finale çıkan Fenerbahçe Safiport, Twitter'da da gündem oldu. Dünyada ünlü NBA yıldızı LeBron James, Fenerbahçeli basketbolcu Kayla McBride'ı da etiketleyerek paylaşım yaptı.

LeBron James'ten Fenerbahçe Safiport paylaşımı!

Fenerbahçe Safiport, FIBA Euroleague Kadınlar final fourunda USK Prag'u mağlup ederek finale yükseldi. Büyük başarı Türkiye'nin dışında dünyada da yankı bulurken, dünyanın en çok tanınan basketbolcularından olan LeBron James de paylaşım yaptı.

LeBron James, maçı 15 sayıyla tamamlayan ve galibiyette önemli pay sahibi olan Kayla McBride'la ilgili paylaşım yaparak dikkat çekti. LeBron James'in, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım on binlerce beğeni aldı.

İşte James'in o paylaşımı:

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AA-20220408-27510642-27510640-FENERBAHCE_SAFIPORT_ZVVZ_USK_PRAG

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Anahtar Kelimeler:
LeBron James
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