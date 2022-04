LeBron James'ten Fenerbahçe Safiport paylaşımı!

Fenerbahçe Safiport, FIBA Euroleague Kadınlar final fourunda USK Prag'u mağlup ederek finale yükseldi. Büyük başarı Türkiye'nin dışında dünyada da yankı bulurken, dünyanın en çok tanınan basketbolcularından olan LeBron James de paylaşım yaptı.

LeBron James, maçı 15 sayıyla tamamlayan ve galibiyette önemli pay sahibi olan Kayla McBride'la ilgili paylaşım yaparak dikkat çekti. LeBron James'in, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım on binlerce beğeni aldı.

İşte James'in o paylaşımı:

So ????????????????????????!!! Kayla McBride got so much game too!! TOUGH!!! https://t.co/7itOAHrT3d