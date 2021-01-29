Lee Min Ho dizileri: Uzakdoğu’nun sempatik prensi

Güney Kore’nin sevilen isimlerinden olan Lee Min Ho hem oyuncu hem mankenlik hem de şarkıcılıktaki becerisiyle hayranlarının takdirini toplayan isimlerden biridir. Lise çağlarında oyunculuğa adım atan Lee Min Ho dizileri ve filmleriyle izleyicileri memnun etmeyi başaran ve adını tüm dünyaya duyuran biri oldu. İlk büyük rolü "Boys Over Flowers" dizisinde Gu Jun-Pyo'dur. Ülkemizde de gösterilen bu dizi sonrası Lee Min Ho durdurulamaz bir çıkış sergilemiştir.
Uzakdoğu’dan çıkıp tüm dünyayı kasıp kavuran Lee Min Ho, oyunculuk ve müzikteki hünerleri haricinde sempatikliği, ağır başlılığı ve yardım severliliğiyle alkış toplamaktadır. Bir dönem Suzy Bae ile yaşadığı ilişkiyle fırtınalar estirmiş, ikilinin hayranları bu ilişkinin bitmemesi için çok uğraşmış olsa da başarılı olamadılar.
Netflix’te yayınlanan The King: Eternal Monarch dizisiyle popülaritesi bir hayli yükselen Lee Min Ho önümüzdeki aylarda Apple Tv+ yapımı Pachinko dizisinde izleme fırsatı yakalayacağız.
Lee Min Ho oynadığı diziler arasına girmek üzere olan Pachinko, Apple Tv+ platformu imzası taşıyor ve platform üzerinden yayınlanacak. Henüz yayın tarihi belirsizliğini koruyan dizinin oyuncu kadrosunda Lee Min Ho ile birlikte Jin Ha, Anna Sawai, Minha Kim, Soji Arai, Kaho Minami gibi isimlerin yer alacak. Koreli göçmen bir ailenin hikayesini konu alan dizi Min Jin Lee'nin aynı adlı kitabından uyarlandı.
The King: Eternal Monarch adıyla da bilinen The King: Youngwonui Gunjoo, iki farklı paralel dünyada geçmektedir. Sevilen aktör Lee Min-Ho'nun başrolü üstlendiği dizide ona Kim Go-Eun eşlik ediyor. Yeni Lee Min-Ho dizisini Netflix’ten izleyebilirsiniz.
İnsanların dünyasında serbest kalan şeytan diğer bir paralel dünyaya geçiş yapmaya çalışmaktadır. Buna karşılık olarak Kore İmparatoru Lee Gon (Lee Min-Ho) paralel dünyaya açılan kapıları kapalı tutmaya çalışır. Bir diğer paralel dünyada, Güney Kore Cumhuriyeti’nde yaşayan Dedektif Jung Tae-Eul (Kim Go-Eun) insanların ve sevdiklerinin hayatlarını korumaya çalışır.
İngilizcesi Legend of the Blue Sea olan başrolünde Lee Min-Ho'nun olduğu Pooreun Badaui Junsul, tek sezonluk romantik dizidir. Kore'nin ilk tarihi hikayesinden esinlenen, fantastik romantik türünde bir dizidir. Dizi, bir deniz kızı ile dolandırıcı bir genç arasında geçen, romantik, komik ve duygusal bir hikayeyi konu almaktadır. Kdramalar arasında adı hep üst sıralarda geçen Legend of the Blue Sea dizisini Netflix’ten izleyebilirsiniz.
Choi Ji Woo, (Lee Cho Hee) bu 6 farklı aday arasından en iyi öpücüğün sahibini bulmaya çalışır. Lee Jong Suk ünlü bir yıldızı, Ji Chang Wook seksi ve gizli bir ajanı, Lee Jun Ki bir chaebol ve Hristiyan bir adamı, Park Hae Jin romantik bir iş arkadaşını, Kai sevimli mi sevimli bir arkadaşı, Taecyeon ise tecrübesiz,toy bir zengin bebesini canlandırıyor. Lee Min-Ho bu dizide küçük bir rolde kendisi olarak rol aldı.
Kore - Çin ortak yapımı olan Yi Xian Zhong Qing dizisinin İngilizce adı Line Romance’dır ve genelde dizi ülkemizde İngilizce adıyla bilinmektedir. Love Line olarak da bilinen Line Romance dizisinin başrollerini Lee Min-ho ve Bea Hayden paylaşıyor. Kore'ye giden ve hem yetenek hem de güzel görünüme sahip bir müzik yapımcısı olan Min-ho'ya aşık olan Ling Ling adlı bir kadın Çinli turistin hikayesini konu alıyor.
Tek sezonluk K-drama olan dizi The Heirs olarak bilinmektedir. Lee Min Ho’nun başrolünü Park Shin-hye ile paylaştığı diziyi dilimize "Mirasçılar" olarak çevirebiliriz. Netflix’te yer alan Lee Min Ho dizilerinden olan Sangsogjadeul; Yeşilçam klasiklerinin aksine zengin oğlan fakir kız hikayesini anlatıyor.
İngilizcesi Faith olan dizi, Lee Min-ho ve Kim Hee-sun'un başrollerini paylaştığı romantik dönem dramasıdır. 24 bölümden oluşan Faith, en iyi tarih ve bilim kurgu konulu diziler arasında yer alıyor. Ortaçağ’ın Kore’si ve günümüz Kore’si arasında geçen olay örgüsüyle beğeni toplayan bu dizi, bizleri 700 yıl önceye götürüyor.
Aynı adlı ünlü bir mangadan uyarlanan Siti Hyunteo’nun İngilizcesi City Hunter’dır. Hem Kore hemde Lee Min Ho hayranlarının çok beğendiği yapımlardan biri olan City Hunter sadece bir polisiye değil hikayesindeki aşk üçgeni sayesinde dikkat çeken romantik diziler arasında yer almaktadır.
İngilizcesi Personel Taste olan Gae-in-eui chwi-hyang, Son Ye-jin ve Lee Min-ho'un rol aldığı sevilen bir K-dramadır. Aynı zamanda romantik-komedi olan dizi, aşk hayatı hiç iyi gitmeyen genç bir kadının yanlış anlaşılmalar sonucu yeni tanıştığı adamı eşcinsel zannetmesi ve oda arkadaşı olarak evine davet ettikten sonra yaşananları konu alır.
Boys Before Flowers adlı dizinin devamı olan Boys Before Flowers: F4 After Story, F4 üyesinin yer aldığı 25 dakikalık bir "müzik draması".
Dizinin orijinal isminin Türkçe karşılığı Yaban Çiçeği'dir. İngilizcesi Boys Before Flowers olan dizi ülkemizde TRT Okul kanalında yayınlanmaktadır. Boys Before Flowers, Kore’nin vazgeçilmez isimlerinden olan Lee Min Ho’nun adını tüm dünyaya duyurduğu yapımdır. 2009 yapımı, orijinal adı Kkotboda namja olan 25 bölümlük kore draması. Hikayesi japon hana yori dango mangasından esinlenilmiş.
Geum Jan-di fakir bir aileden gelmektedir. Bir gün yaptığı bir kahramanlıktan dolayı Seul'un en iyi kolejinde burslu okumaya hak kazanır. Ancak okulun ilk günü zengin öğrenciler tarafından aşağılanır ve ezilir. Dizi aynı zamanda Kanal D’de yayınlanan Güneşi Beklerken dizisinin senaryosuna kaynaklık yapmaktadır.
Lee Min Ho’nun rol aldığı eski dizilerden olan I'm Sam, lise hikayesidir. Yang Dong-geun, Park Min-young, Park Jun-gyu, Son Tae-young ve T.O.P gibi oyuncular yer almaktadır.
Dizi, bir genç öğretmen ve bir lise öğrencisinin arasındaki çatışmalar üzerinde duruyor. Genç öğretmen Jang Yi-San ülkenin en tehlikeli gangsterlerinden biri olan Yoo Jae-Gon'nun kızının öğretmeni olmak zorunda kalır ve Eun Byul onun yeni öğrenci olarak Myung Moon Lisesi'ne başlar.
Lee Min Ho dizileri arasında pek hatırlanmayan Mackerel Run’da aktöre çoğu dizisinde olduğu gibi Park Bo-young eşlik ediyor. Lise komedisi olan dizi 24 bölüm olarak planlansa da düşük izlenme oranları yüzünden 8’inci bölümde iptal edildi.
Lee Min Ho ile Park Bo-Young'un başrollerini paylaştığı gençlik dizisi Secret Campus, Lee Min Ho’nun kendini göstermeye başladığı yapımlardan biri olarak kabul edilmektedir.
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