Lee Min Ho dizileri: Uzakdoğu’nun sempatik prensi

The King: Youngwonui Gunjoo 2020 / IMDb puanı: 8,2

The King: Eternal Monarch adıyla da bilinen The King: Youngwonui Gunjoo, iki farklı paralel dünyada geçmektedir. Sevilen aktör Lee Min-Ho'nun başrolü üstlendiği dizide ona Kim Go-Eun eşlik ediyor. Yeni Lee Min-Ho dizisini Netflix’ten izleyebilirsiniz.

İnsanların dünyasında serbest kalan şeytan diğer bir paralel dünyaya geçiş yapmaya çalışmaktadır. Buna karşılık olarak Kore İmparatoru Lee Gon (Lee Min-Ho) paralel dünyaya açılan kapıları kapalı tutmaya çalışır. Bir diğer paralel dünyada, Güney Kore Cumhuriyeti’nde yaşayan Dedektif Jung Tae-Eul (Kim Go-Eun) insanların ve sevdiklerinin hayatlarını korumaya çalışır.

Pooreun Badaui Junsul 2016-2017 / IMDb puanı: 8,1

İngilizcesi Legend of the Blue Sea olan başrolünde Lee Min-Ho'nun olduğu Pooreun Badaui Junsul, tek sezonluk romantik dizidir. Kore'nin ilk tarihi hikayesinden esinlenen, fantastik romantik türünde bir dizidir. Dizi, bir deniz kızı ile dolandırıcı bir genç arasında geçen, romantik, komik ve duygusal bir hikayeyi konu almaktadır. Kdramalar arasında adı hep üst sıralarda geçen Legend of the Blue Sea dizisini Netflix’ten izleyebilirsiniz.