Lee Min Ho dizileri: Uzakdoğu’nun sempatik prensi

Güney Kore’nin sevilen isimlerinden olan Lee Min Ho hem oyuncu hem mankenlik hem de şarkıcılıktaki becerisiyle hayranlarının takdirini toplayan isimlerden biridir. Lise çağlarında oyunculuğa adım atan Lee Min Ho dizileri ve filmleriyle izleyicileri memnun etmeyi başaran ve adını tüm dünyaya duyuran biri oldu. İlk büyük rolü "Boys Over Flowers" dizisinde Gu Jun-Pyo'dur. Ülkemizde de gösterilen bu dizi sonrası Lee Min Ho durdurulamaz bir çıkış sergilemiştir. Uzakdoğu’dan çıkıp tüm dünyayı kasıp kavuran Lee Min Ho, oyunculuk ve müzikteki hünerleri haricinde sempatikliği, ağır başlılığı ve yardım severliliğiyle alkış toplamaktadır. Bir dönem Suzy Bae ile yaşadığı ilişkiyle fırtınalar estirmiş, ikilinin hayranları bu ilişkinin bitmemesi için çok uğraşmış olsa da başarılı olamadılar. Netflix’te yayınlanan The King: Eternal Monarch dizisiyle popülaritesi bir hayli yükselen Lee Min Ho önümüzdeki aylarda Apple Tv+ yapımı Pachinko dizisinde izleme fırsatı yakalayacağız. Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli 9’dan öyle bir fotoğraf paylaştı ki hayranlar çıldırdı Pachinko Lee Min Ho oynadığı diziler arasına girmek üzere olan Pachinko, Apple Tv+ platformu imzası taşıyor ve platform üzerinden yayınlanacak. Henüz yayın tarihi belirsizliğini koruyan dizinin oyuncu kadrosunda Lee Min Ho ile birlikte Jin Ha, Anna Sawai, Minha Kim, Soji Arai, Kaho Minami gibi isimlerin yer alacak. Koreli göçmen bir ailenin hikayesini konu alan dizi Min Jin Lee'nin aynı adlı kitabından uyarlandı.

The King: Youngwonui Gunjoo 2020 / IMDb puanı: 8,2 The King: Eternal Monarch adıyla da bilinen The King: Youngwonui Gunjoo, iki farklı paralel dünyada geçmektedir. Sevilen aktör Lee Min-Ho'nun başrolü üstlendiği dizide ona Kim Go-Eun eşlik ediyor. Yeni Lee Min-Ho dizisini Netflix’ten izleyebilirsiniz. İnsanların dünyasında serbest kalan şeytan diğer bir paralel dünyaya geçiş yapmaya çalışmaktadır. Buna karşılık olarak Kore İmparatoru Lee Gon (Lee Min-Ho) paralel dünyaya açılan kapıları kapalı tutmaya çalışır. Bir diğer paralel dünyada, Güney Kore Cumhuriyeti’nde yaşayan Dedektif Jung Tae-Eul (Kim Go-Eun) insanların ve sevdiklerinin hayatlarını korumaya çalışır. Pooreun Badaui Junsul 2016-2017 / IMDb puanı: 8,1 İngilizcesi Legend of the Blue Sea olan başrolünde Lee Min-Ho'nun olduğu Pooreun Badaui Junsul, tek sezonluk romantik dizidir. Kore'nin ilk tarihi hikayesinden esinlenen, fantastik romantik türünde bir dizidir. Dizi, bir deniz kızı ile dolandırıcı bir genç arasında geçen, romantik, komik ve duygusal bir hikayeyi konu almaktadır. Kdramalar arasında adı hep üst sıralarda geçen Legend of the Blue Sea dizisini Netflix’ten izleyebilirsiniz.

+18 filmden sonra işleri açıldı Cheot Kiseuman Ilgopbeonjjae 2016-2017 / IMDb puanı: 6,2 Choi Ji Woo, (Lee Cho Hee) bu 6 farklı aday arasından en iyi öpücüğün sahibini bulmaya çalışır. Lee Jong Suk ünlü bir yıldızı, Ji Chang Wook seksi ve gizli bir ajanı, Lee Jun Ki bir chaebol ve Hristiyan bir adamı, Park Hae Jin romantik bir iş arkadaşını, Kai sevimli mi sevimli bir arkadaşı, Taecyeon ise tecrübesiz,toy bir zengin bebesini canlandırıyor. Lee Min-Ho bu dizide küçük bir rolde kendisi olarak rol aldı. Yi Xian Zhong Qing 2014 / IMDb puanı: 7,0 Kore - Çin ortak yapımı olan Yi Xian Zhong Qing dizisinin İngilizce adı Line Romance’dır ve genelde dizi ülkemizde İngilizce adıyla bilinmektedir. Love Line olarak da bilinen Line Romance dizisinin başrollerini Lee Min-ho ve Bea Hayden paylaşıyor. Kore'ye giden ve hem yetenek hem de güzel görünüme sahip bir müzik yapımcısı olan Min-ho'ya aşık olan Ling Ling adlı bir kadın Çinli turistin hikayesini konu alıyor. Sangsogjadeul 2013 / IMDb puanı: 7,5 Tek sezonluk K-drama olan dizi The Heirs olarak bilinmektedir. Lee Min Ho’nun başrolünü Park Shin-hye ile paylaştığı diziyi dilimize "Mirasçılar" olarak çevirebiliriz. Netflix’te yer alan Lee Min Ho dizilerinden olan Sangsogjadeul; Yeşilçam klasiklerinin aksine zengin oğlan fakir kız hikayesini anlatıyor.

Shinui 2012 / IMDb puanı: 8,0 İngilizcesi Faith olan dizi, Lee Min-ho ve Kim Hee-sun'un başrollerini paylaştığı romantik dönem dramasıdır. 24 bölümden oluşan Faith, en iyi tarih ve bilim kurgu konulu diziler arasında yer alıyor. Ortaçağ’ın Kore’si ve günümüz Kore’si arasında geçen olay örgüsüyle beğeni toplayan bu dizi, bizleri 700 yıl önceye götürüyor. Siti hyunteo 2011 / IMDb puanı: 8,2 Aynı adlı ünlü bir mangadan uyarlanan Siti Hyunteo’nun İngilizcesi City Hunter’dır. Hem Kore hemde Lee Min Ho hayranlarının çok beğendiği yapımlardan biri olan City Hunter sadece bir polisiye değil hikayesindeki aşk üçgeni sayesinde dikkat çeken romantik diziler arasında yer almaktadır. Survivor’ı sollayan o program geri dönüyor! Hem de daha iddialı Gae-in-eui chwi-hyang 2010 / IMDb puanı: 7,5 İngilizcesi Personel Taste olan Gae-in-eui chwi-hyang, Son Ye-jin ve Lee Min-ho'un rol aldığı sevilen bir K-dramadır. Aynı zamanda romantik-komedi olan dizi, aşk hayatı hiç iyi gitmeyen genç bir kadının yanlış anlaşılmalar sonucu yeni tanıştığı adamı eşcinsel zannetmesi ve oda arkadaşı olarak evine davet ettikten sonra yaşananları konu alır. Boys Before Flowers: F4 After Story 2009 / IMDb puanı: 7,8 Boys Before Flowers adlı dizinin devamı olan Boys Before Flowers: F4 After Story, F4 üyesinin yer aldığı 25 dakikalık bir "müzik draması".