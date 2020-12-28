Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Günümüzün en çok izlenen Kore dizileri arasında genellikle dram ağırlıklı içerikler yer alıyor. Ancak Netflix gibi dizi ve film platformlarında, onlarca farklı kategoride takip edebileceğiniz yüzlerce Kore dizisi bulunuyor. Hollywood ya da Avrupa yapımı dizilerde olduğu gibi Kore dizisi önerileri arasında Kore vampir dizileri, Kore dram dizileri, komik Kore dizileri ve okul konulu Kore dizilerine rastlamak mümkün. Kore dizileri genel olarak ülke içerisinde yayınlansa da dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Netflix ve benzeri platformlarda da Kore dizi ve filmlerine ulaşmak mümkün. Bu sayede siz de Netflix kalitesine sahip dizileri bir arada görüntüleyerek konusu ya da kategorisi zevklerinize uygun dizilere kolaylıkla erişebilirsiniz. Netflix Kore dizileri arasında onlarca farklı kategoride yüzlerce dizi bulunuyor. Siz de hazırladığınız Kore dizileri önerileri ile Netflix üzerinden izleyebileceğiniz onlarca Kore dizisine ulaşabilirsiniz. Peki, kendi kategorilerinde en iyi Kore dizileri nelerdir? İşte, yeni başlamak isteyenler için Kore dizileri öneri listemiz. Şimdiden iyi seyirler...

SECRET GARDEN Her ne kadar farklı dizi kategorilerinden hoşlanıyor olsanız da 2010 yapımı Secret Garden dizisi, romantik ve fantastik kategorilerinde mutlaka izlenmesi gereken diziler arasında yer alıyor. Romantik Kore dizisi, Gil Ra-Im ve Kim Joo-Won’un bir dağ yolunda kaybolması ve Secret Garden adlı bir restoranda birlikte oturmaları ile birlikte hayatları fantastik bir şekilde değişen ikilinin yaşadıkları hem içinizi ısıtacak hem de hayal dünyanızın sınırlarını zorlayacak. Yapımın IMDB puanı ise 8,3. EMPRESS Kİ 2013 yapımı olan Empress Ki dizisi, tarihi Kore dizileri izlemek isteyen kişiler için başyapıt sayılabilecek durumda. Goryeo’da doğan ancak Yuan İmparatorluğu sınırları içerisinde yaşayan İmparatoriçe Ki’nin (Demir Leydi) aşkı uğruna verdiği mücadeleyi konu alan dizi, Kore tarihinden birçok detay içeriyor. Cengiz Han tarafından kurulan Yuan İmparatorluğunda 37 yıl boyunca hüküm süren İmparatoriçe Ki’nin hem aşk hem de hükümdarlık hayatını anlatan dizi, sürükleyici hatları ile dakikaların nasıl geçtiğini fark ettirmeyecek türden.

GUARDİAN: THE LONELY AND GREAT GOD 2016 yılında ekranlara gelen Goblin, Kore dram dizileri arayan kişilerin bir numaralı tercihlerinden birisi olmaya hak kazanıyor. 8,9 IMDB puanı ile kalitesini kanıtlayan yapım, fantastik detayları ile de dikkat çekiyor. Kim Shin’in hizmet verdiği kralı tarafından kalbine saplanan bir bıçak ile lanetlenmesi ile başlayan dizide, değer verdiği herkesin ölümünü izleyen Shin’in dram dolu hayatını izliyoruz. Lanetin kalkması için ise asırlardır saplı olan bıçağın çıkarılması gerekiyor. SHE WAS PRETTY 2015 yılı yapımı olan She Was Pretty, komik Kore dizileri için verilebilecek en mükemmel örneklerden bir tanesidir. Varlıklı bir ailenin kızı olan Kim Hye Jin ile ilk aşkı Ji Sung Joon’un ayrılık hikayesi ile başlayan dizide, bunun ardından yaşanan olayları izliyoruz. Yıllar sonra Kim’in ailesinin ekonomik sorunlarının yanı sıra ayrıldıktan sonra Amerika’da büyüyen Sung Joon’un başarılı bir dergi editörü olduğunu görüyoruz. Yıllar sonra Ji Sung Joon’un tekrar evine dönmesi ile ikilinin arasında gelişmeye başlayan eğlenceli ve romantik hikaye, keyifli dakikalar geçirmenizi sağlayacak.

BOYS OVER FLOWERS Okul konulu Kore dizileri arıyorsanızi Boys Over Flowers aradığınız tadı bulmanıza yardımcı olacak. 8.1’lik yüksek IMDB puanı ile dikkat çeken dizi, sadece özel ailelerin çocuklarının alındığı Shinwa Lisesi’nde geçen bir hikayeyi anlatıyor. Kuru temizlemecilik yapan Geum Jan-di’nin okula teslimat yaptığı sırada intihar etmek üzere olan bir öğrencinin hayatını kurtarması ile başlayan hikaye, öğrencinin arkadaş çevresinde gelişmeye devam ediyor. Shinwa Lisesi’nde yönetim ise çocukluktan beri arkadaş olan dört öğrencinin kurduğu F4 adlı grup. BLACK Kore dizileri fantastik alanında alışılmışın dışındaki senaryosu ve başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Black, farkında olmadan içerisine sürükleneceğiniz hikayesi ile hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak. Ha-Ram adlı kadının insanlar ölmeden önce bir karartı görmesini ve bu insanlara dokunduğunda ölümün nasıl gerçekleşeceğini görmesi ile başlayan hikayede, Ha-Ram’ın bu yeteneği kullanmayı öğrenme macerasını izliyoruz. Mu-Gang adlı dedektif ile karşılaşan Ha-Ram’ın ölmek üzere olan insanları kurtarma hikayesi sizleri bekliyor.

FİGHT MY WAY IMDB’den 8,2 gibi yüksek bir puan alan Fight My Way, Kore dizileri romantik komedi severlerin severek izleyeceği bir başyapıt olarak karşımıza çıkıyor. 2017 yılında ekranlara gelen dizide, çocukluktan beri iyi arkadaş olan Ko Dong Man ve Choi Ae Ra’nın hikayesi anlatılıyor. Okul yıllarında taekwondocu olan ancak günümüzde sözleşmeli bir işçi olan Ko Dong Man’ın yanı sıra sunuculuk hayalleri olan ancak mağazada danışmanlık yapan Choi Ae Ra’nın karmaşık hayatları, hepimizi içine çekmeye geliyor. İkili arasındaki çocukluktan gelen ilişkinin ilerleyen dönemlerde ise romantizme dönüşmesi, izleyen herkesin içini ısıtmaya yetiyor. STRONG WOMAN DO BONG SOON Genel olarak Kore dizilerine baktığımız zaman, çoğunlukla geniş kitlelere hitap eden platformlarda popüler olmadıkları için kendi ülkelerinde çok daha popüler olduklarını görüyoruz. Ancak Kore dizileri romantik dalında dünya çapında büyük ilgi gören dizilerden birisi olan Strong Woman Do Bong Soon, bu noktada Kore dizilerinin kalitesini tüm dünyaya kanıtlıyor. Kadınların hayatını olabildiğince komedi ve romantizm ile birleştirerek anlatan hikayeyi romantik diziler izlemekten hoşlanıyorsanız kesinlikle kaçırmamanızı öneriyoruz. 2017 yılı yapımı olan dizi, 8,3’lük IMDB puanı ile kalitesini kanıtlıyor.

MOON LOVERS – SCARLET HEART RYEO Kore dizileri tarihi konulu içerikleri oldukça başarılı şekilde işleyen yapıtlar olarak karşımıza çıkıyor. Tarih ile fantastik bir hikayeyi birleştiren Moon Lovers dizisi ise birçok kategoride başarılı işler çıkaran senaryosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin genel konusu ise su kenarına indiği sırada boğulmak üzere olan bir çocuğu gören Go Ha-Jin’in üzerine yoğunlaşıyor. Çocuğu sudan kurtarmaya uğraşırken dibe doğru batmaya başlayan Ha-Jin, kendini yüzeye çıkartmaya çalıştığı sırada Güneş tutulması gerçekleşir. Sudan çıktıktan sonra ise kendi zamanında olmadığını fark eder. Geçmişe dönen Ha-Jin, artık Goryeo İmparatorluğu zamanında yaşamak zorundadır. Hae Soo adını alan Ha-Jin, zamanın en saygı ve korku duyulan lideri Wang So’ya aşık olur. PLAYFUL KİSS Playful Kiss, başarılı senaryosu ve kaliteli oyuncu kadrosu ile Kore dizileri aşk kategorisinin en çok izlenen dizileri arasında kendine yer buluyor. Gençlik dizisi olarak karşımıza çıkan Playful Kiss, derslerinde pek de başarılı olmayan Oh Na-Ni ile, okulun en popüler ve zeki öğrencilerinden birisi olan Baek Seung-Jo arasında geçen aşk hikayesini konu alıyor. Ha-Ni’nin yazdığı bir aşk mektubu ile Seung-Jo’ya aşkını ilan etmesinin üzerine, Seung-Jo’nun mektuptaki yazım yanlışlarını yüzüne vurması ile başlayan hikaye, ikilinin ilerleyen dönemlerde bir deprem sonucu aynı evde yaşamasına doğru ilerliyor. Sevdiği erkeğin yanında yaşama şansı bulan Na-Ni için işler çok daha karmaşık ve zorlu bir hal alırken, ikili arasındaki ilişkinin gün geçtikçe ilerlemesi oldukça eğlenceli dakikalar yaratıyor.

ORANGE MARMALADE Kore vampir dizileri izlemekten hoşlanan kişiler için elimizde birçok farklı dizi bulunuyor. Ancak yüksek kalitesi ve çekici senaryosu ile IMDB’den 7,6 puan almayı başarak Orange Marmalade vampir temasını senaryoya oldukça başarılı bir şekilde işliyor. Günümüzden 200 yıl kadar önce insanlar ve vampirler arasında bir barış anlaşması imzalanmıştır. Her ne kadar bu iki ırk arasında barış devam etse de türler arasında anlaşmak ilk günkü kadar zorludur. Günümüzde ise okulun en popüler öğrencilerinden biri olan Jae-Min’in, okula yeni transfer olan Baek Ma-Ri’ye aşık olmuştur. Her ne kadar işler Jae-Min açısından normal görünse de, Baek Ma-Ri’nin vampir olduğu gerçeğini herkesten saklamaya çalışması oldukça zorlu dakikalar yaratıyor. Akıcı senaryosu ile alışılmış vampir senaryolarından farklı olarak temayı romantizm, komedi ve aşk ile birleştiren Orange Marmelade kesinlikle izlenmesi gereken diziler arasında yer alıyor. THE KİNG: ETERNAL MONARCH Fantastik bir senaryoya tarihi bir dokunuş yerleştiren The King: Eternal Monarch, iki farklı paralel dünyada iyi ile kötü arasındaki savaşı anlatıyor. Bir tarafta Kore İmparatoru Lee Gon’un paralel dünyalara geçmeye çalışan şeytan ile olan savaşı anlatılırken, parale dünyada ise Jung Tae-Eul’un dedektiflik maceraları yer alıyor. Şeytan ile olan savaşında paralel dünyaya açılan tüm kapıları kapatmaya çalışan kral ile paralel dünyada yaşayan Jung Tae-Eul’un birlikte gireceği savaşı anlatan hikâye gerek senaryosu gerekse oyuncuları ile oldukça keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak. The King: Eternal Monarch IMDB’den aldığı 8,3’lük puan ile kalitesini de kanıtlıyor.

MY SİSTER IMDB puanı 9,1 olan My Mister, dikkat çekici konusu ile oldukça kaliteli senaryosu ile tüm gözleri üzerinde topluyor. Hayatlarında başarı ve mutluluğu yakalamak isteyen iki kişinin hikayelerini anlatan senaryoda yer yer gözyaşlarınızı tutamayacağınız bir dram anlatılıyor. Sevdiklerinin tüm ihtiyaçlarına koşmaya çalışan bir mühendis olarak karşımıza çıkan Park Dong-Hoon, her ne kadar zorlu bir hayat geçiriyor olursa olsun acılarını dışa yansıtmamaya özen gösteren kişiliği ile tanınmaktadır. Giriştiği pek çok işte istediği başarıyı elde edemeyen Lee Ji-An ise işçilik yaparak geçimini sağlamaktadır. Lee Ji-An’ın hasta olan anneannesinin de bakımını üstlenmeye çalıştığı hikayede, ikili tanıştıktan sonra karşılarındaki zorlu yolda birlikte ilerlemeye çalışıyor. İlerleyen zaman ile birlikte ikilinin birbirine yakınlaşma hikayelerini ve karşılarına çıkan zorlukları görüyoruz. MY LOVE FROM THE STAR Bilim kurgu ve fantastik dizilerden hoşlanıyorsanız, Netflix üzerinde izleyebileceğiniz en ilgi çekici Kore dizileri arasında My Love From The Star yer alıyor. Dizi, günümüzden yaklaşık 400 yıl kadar önce dünyamıza gelen Do Min Joon’un hikayesini anlatıyor. Mükemmele yakın dış görünüşü ile çevresindeki herkesin dikkatini çeken Min Joon’un aynı zamanda hız ve işitme konusunda da insanlara oranla büyük avantajları bulunuyor. Kendi artılarının yanı sıra insanları da küçümseyen Min Joon, kendi gezegenine dönmesine sadece birkaç ay kala, ünlü aktris Cheon Song Yi ile tanışır ve aşık olur. 8,3’lük IMDB puanına sahip olan dizinin sürükleyici senaryosu, evinizde keyifli dakikalar geçirmenizi sağlayacak.

COFFEE PRİNCE Netflix Kore dizileri arasında kaliteli senaryosu ve oyunculuğu ile ön plana çıkan Coffee Prince, romantik komedi ve dram kategorilerinde karşımıza çıkıyor. Henüz küçük yaşlarda babasını kaybeden bir kızın hikayesini anlatan yapımda, kızın başından geçen tüm olayları görüyoruz. Babasının yokluğunu annesine hissettirmemeye çalışan genç kadın aynı zamanda ailesine destek olmak için girdiği iş hayatına da şahit oluyoruz. Çalışırken genç bir adamla tanışan kadının tüm hayatı ise kısa süre içerisinde değişmek üzeredir. VAGABOND Aksiyon ve macera dolu senaryosu ile kısa süre içerisinde sizi kendisine bağlayacak olan Vagabond, Netflix’in orijinal Kore dizileri serisinde yer alıyor. Aksiyon ve gerilimin kusursuz şekilde işlendiği dizide, uçak kazasında yeğenini kaybeden genç bir adamın hikayesi anlatılıyor. Adalet anlayışı ve bu yolda karşısına çıkan tüm engelleri gördüğümüz dizide, ana karaktere gizli ajan Ho Hae-Ri eşlik ediyor. Uçak kazasının ardındaki gerçeklerin aydınlatıldığı dizi, senaryosu ve üst düzey oyunculuğu ile keyifli dakikalar geçirmenizi sağlayacak.