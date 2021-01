Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

2015 yılı yapımı olan She Was Pretty, komik Kore dizileri için verilebilecek en mükemmel örneklerden bir tanesidir. Varlıklı bir ailenin kızı olan Kim Hye Jin ile ilk aşkı Ji Sung Joon’un ayrılık hikayesi ile başlayan dizide, bunun ardından yaşanan olayları izliyoruz. Yıllar sonra Kim’in ailesinin ekonomik sorunlarının yanı sıra ayrıldıktan sonra Amerika’da büyüyen Sung Joon’un başarılı bir dergi editörü olduğunu görüyoruz. Yıllar sonra Ji Sung Joon’un tekrar evine dönmesi ile ikilinin arasında gelişmeye başlayan eğlenceli ve romantik hikaye, keyifli dakikalar geçirmenizi sağlayacak.

Genel olarak Kore dizilerine baktığımız zaman, çoğunlukla geniş kitlelere hitap eden platformlarda popüler olmadıkları için kendi ülkelerinde çok daha popüler olduklarını görüyoruz. Ancak Kore dizileri romantik dalında dünya çapında büyük ilgi gören dizilerden birisi olan Strong Woman Do Bong Soon, bu noktada Kore dizilerinin kalitesini tüm dünyaya kanıtlıyor. Kadınların hayatını olabildiğince komedi ve romantizm ile birleştirerek anlatan hikayeyi romantik diziler izlemekten hoşlanıyorsanız kesinlikle kaçırmamanızı öneriyoruz. 2017 yılı yapımı olan dizi, 8,3’lük IMDB puanı ile kalitesini kanıtlıyor.

IMDB’den 8,2 gibi yüksek bir puan alan Fight My Way, Kore dizileri romantik komedi severlerin severek izleyeceği bir başyapıt olarak karşımıza çıkıyor. 2017 yılında ekranlara gelen dizide, çocukluktan beri iyi arkadaş olan Ko Dong Man ve Choi Ae Ra’nın hikayesi anlatılıyor. Okul yıllarında taekwondocu olan ancak günümüzde sözleşmeli bir işçi olan Ko Dong Man’ın yanı sıra sunuculuk hayalleri olan ancak mağazada danışmanlık yapan Choi Ae Ra’nın karmaşık hayatları, hepimizi içine çekmeye geliyor. İkili arasındaki çocukluktan gelen ilişkinin ilerleyen dönemlerde ise romantizme dönüşmesi, izleyen herkesin içini ısıtmaya yetiyor.

Fantastik bir senaryoya tarihi bir dokunuş yerleştiren The King: Eternal Monarch, iki farklı paralel dünyada iyi ile kötü arasındaki savaşı anlatıyor. Bir tarafta Kore İmparatoru Lee Gon’un paralel dünyalara geçmeye çalışan şeytan ile olan savaşı anlatılırken, parale dünyada ise Jung Tae-Eul’un dedektiflik maceraları yer alıyor. Şeytan ile olan savaşında paralel dünyaya açılan tüm kapıları kapatmaya çalışan kral ile paralel dünyada yaşayan Jung Tae-Eul’un birlikte gireceği savaşı anlatan hikâye gerek senaryosu gerekse oyuncuları ile oldukça keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak. The King: Eternal Monarch IMDB’den aldığı 8,3’lük puan ile kalitesini de kanıtlıyor.

Kore vampir dizileri izlemekten hoşlanan kişiler için elimizde birçok farklı dizi bulunuyor. Ancak yüksek kalitesi ve çekici senaryosu ile IMDB’den 7,6 puan almayı başarak Orange Marmalade vampir temasını senaryoya oldukça başarılı bir şekilde işliyor. Günümüzden 200 yıl kadar önce insanlar ve vampirler arasında bir barış anlaşması imzalanmıştır. Her ne kadar bu iki ırk arasında barış devam etse de türler arasında anlaşmak ilk günkü kadar zorludur. Günümüzde ise okulun en popüler öğrencilerinden biri olan Jae-Min’in, okula yeni transfer olan Baek Ma-Ri’ye aşık olmuştur. Her ne kadar işler Jae-Min açısından normal görünse de, Baek Ma-Ri’nin vampir olduğu gerçeğini herkesten saklamaya çalışması oldukça zorlu dakikalar yaratıyor. Akıcı senaryosu ile alışılmış vampir senaryolarından farklı olarak temayı romantizm, komedi ve aşk ile birleştiren Orange Marmelade kesinlikle izlenmesi gereken diziler arasında yer alıyor.

IMDB puanı 9,1 olan My Mister, dikkat çekici konusu ile oldukça kaliteli senaryosu ile tüm gözleri üzerinde topluyor. Hayatlarında başarı ve mutluluğu yakalamak isteyen iki kişinin hikayelerini anlatan senaryoda yer yer gözyaşlarınızı tutamayacağınız bir dram anlatılıyor. Sevdiklerinin tüm ihtiyaçlarına koşmaya çalışan bir mühendis olarak karşımıza çıkan Park Dong-Hoon, her ne kadar zorlu bir hayat geçiriyor olursa olsun acılarını dışa yansıtmamaya özen gösteren kişiliği ile tanınmaktadır. Giriştiği pek çok işte istediği başarıyı elde edemeyen Lee Ji-An ise işçilik yaparak geçimini sağlamaktadır. Lee Ji-An’ın hasta olan anneannesinin de bakımını üstlenmeye çalıştığı hikayede, ikili tanıştıktan sonra karşılarındaki zorlu yolda birlikte ilerlemeye çalışıyor. İlerleyen zaman ile birlikte ikilinin birbirine yakınlaşma hikayelerini ve karşılarına çıkan zorlukları görüyoruz.

MY LOVE FROM THE STAR

Bilim kurgu ve fantastik dizilerden hoşlanıyorsanız, Netflix üzerinde izleyebileceğiniz en ilgi çekici Kore dizileri arasında My Love From The Star yer alıyor. Dizi, günümüzden yaklaşık 400 yıl kadar önce dünyamıza gelen Do Min Joon’un hikayesini anlatıyor. Mükemmele yakın dış görünüşü ile çevresindeki herkesin dikkatini çeken Min Joon’un aynı zamanda hız ve işitme konusunda da insanlara oranla büyük avantajları bulunuyor. Kendi artılarının yanı sıra insanları da küçümseyen Min Joon, kendi gezegenine dönmesine sadece birkaç ay kala, ünlü aktris Cheon Song Yi ile tanışır ve aşık olur. 8,3’lük IMDB puanına sahip olan dizinin sürükleyici senaryosu, evinizde keyifli dakikalar geçirmenizi sağlayacak.