Leke dizisinde Cem ve Yasemin evlenecek mi? 9. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Burak Sevinç, Melis Sezen, Selen Uçer, Mehmet Bozdoğan, Nail Kırmızıgül, Tolga Güleç'in başollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Leke'nin 9. yeni bölümü 11 Haziran Salı günü ekrana gelecek. Leke'nin yeni bölümünde, Yasemin’in başına gelenlerden sonra ortalık karışıyor. Yasemin ve Cem arasındaki buzlar ise eriyor.
Cem gerçeklerin peşine düşer. Özellikle Arda'nın Yasemin hakkında söyledikleri Cem'i çok kızdırmıştır. Serpil ile görüşmeye gider ve adamın Yasemin'e nasıl ulaştığını sorar. Serpil'in cevabı ise pek çok yeni problemin habercisi olur. Çünkü Serpil tüm okları Mehmet'e yöneltmiştir. Adamın Yasemin'e şirket yemeğinde ulaştığını ve bu durumdan da Mehmet'in haberdar olduğunu söyler. Bunun üzerine Cem bir hışımla Mehmet'in yanına gider. Yüzleşmelerin başlangıcı bu olay olur. Fakat devamı gelecektir.
Birkan ve Cem karşı karşıya gelir. Bütün olayların altından çıkan Birkan, Cem'i öfkelendiren bir diğer kişidir. İnatla Yasemin'in peşinden giden Birkan, Cem'in gazabı ile karşılaşır. Üstüne Yasemin de Birkan'ın teklifini geri çevirince Birkan yıkıma uğrar. Arda ve Cem arasında da sular durulmaz. İki kardeşin ilişkisi büyük bir kaosa sürüklenmiştir.
Leke yeni bölümüyle Salı saat 20.00'da Kanal D'de!
LEKE SON BÖLÜM ÖZETİ
Yasemin, Arda'yı hareketsiz halde görünce sinir krizi geçirir. Yasemin'in kapısında bekleyen Birkan hemen eve girer. Genç kız sevdiği adamın kardeşini öldürdüm düşüncesiyle şoka girer. Birkan, katil olduğunu düşünen Yasemin’e, Arda’nın cesedini ortadan kaldırarak yardım eder. Arda'dan geriye kalan tüm delilleri yok eden Birkan, Yasemin'in hapse girmemesi için elinden geleni yapar. Yasemin evde çaresiz bir halde beklerken, Cem Yasemin'den özür dilemeye gelir. Ancak Yasemin kapıyı açmayınca Cem geri döner. Yasemin’in tekne baskınıyla ilgili anlattıklarına şüpheyle yaklaşan Cem, gerçekleri öğrenmek için Serpil’in kapısını çalar. Cem, Serpil'in söylediklerine ikna olacak mı? Arda’ya ulaşamayan Ferhan, karakola giderek Birkan’a, Arda’nın kayıp olduğunu söyler. Kardeşini aramaya başlayan Cem de, Arda’ya ulaşmaya çalışır.
Şirin’in, Arda’ya Hoyo’da çalıştığını söylediğini öğrenen Serpil, her yerde Şirin’i arar. Yasemin’e giden Şirin, Serpil’in gerçek yüzünü Yasemin’e anlatır. Mehmet , son hamlesini yapar ve Cem’e Fischer ve Yasemin’in sahte resimlerini gösterir. Cem, Mehmet’in yalanlarına mı yoksa Yasemin’e mi inanacak? Cem’in kardeşini öldürerek katil olduğunu düşünen Yasemin yaşadığı vicdan azabına dayanamaz ve Birkan’a söyler. Marin Marin’deki itibarı Mehmet’in oyunuyla zedelenen Cem’i yıkan bir haber de Almanya’dan gelir. Yasemin tüm yaşananlardan sonra teslim olacak mı?
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