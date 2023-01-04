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Leonardo DiCaprio bildiğiniz gibi! 23'lük sevgilisinden sonra...

04.01.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç modellerle yaşadığı ilişkilerle sık sık gündem olan 48 yaşındaki Leonardo DiCaprio, bikinili güzellerle teknede görüntülendi.

Leonardo DiCaprio bildiğiniz gibi! 23'lük sevgilisinden sonra...

Leonardo DiCaprio , birkaç bikinili güzelle birlikte St. Barts kıyılarında Yeni Yılı kutlarken güneşin keyfini sürdü.

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48 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, lüks bir yatta güneşlenirken üstsüz vücudunu sergiledi.

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Örümcek Adam filmiyle çıkış yapan oyuncuTobey Maguire ile yatta görüntülenen Leo, denizin keyfini sürmeden önce, güvertede kız arkadaşıyla dolaşırken görüntü verdi.

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Titanic oyuncusu, arkadaşı Joe Nahmad'ın nişanlısı Madison Headrick'in de aralarında bulunduğu teknede arkadaşlarıyla sohbet ederken rahat ve sakin görünüyordu.

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Leo'nun yakın zamanda 23 yaşındaki model Victoria Lamas'la ismi anılıyordu. Gigi Hadid'in kısa süreli aşkları hakkında 'ciddi' olmadığı yönündeki haberlerin ardından geçen ayın sonlarında haftada üç kez birlikte görülmüştü.

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