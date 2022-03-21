Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi Nina Agdal'dan çıplak poz! Instagram kaldırdı ama...

1992 doğumlu Danimarkalı güzel Nina Agdal sosyal medyayı salladı. Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio ile bir dönem aşk yaşayan model sınırları zorladı. Sokakta yürürken keşfedilen genç model çıplak paylaşımıyla dikkat çekti.

Nina Agdal elleriyle göğüslerini kapadı ancak sosyal medyada tepkilerin odağındaydı. Ayna selfiesi aşırı bulunan modeli estetik bulanlar olduğu gibi bulmayanlar da vardı.

Nina takipçilerine Instagram'ın ilk paylaşmaya çalıştığında bu pozu kaldırdığını da açıkladı.

