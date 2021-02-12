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Leonardo DiCaprio’nun partneri Lily Gladstone oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 12.02.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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Leonardo DiCaprio’nun partneri Lily Gladstone oldu

Lily Glastone, Oscar ödüllü isimlerin arasına katıldı. Genç oyuncu Martin Scorsese imzalı Killers of the Flower Moon uyarlamasında rol alacak.

Lily Gladstone, Martin Scorsese’nin bir sonraki filmi "Killers of the Flower Moon"da başrollerden biri oynayacak. David Grann’in çok satan kitabından uyarlanan Apple Original filmi, 1920'lerin Oklahoma'sında geçiyor ve Terör Hükümdarlığı olarak bilinen Osage Nation yerlilerinin bir dizi acımasız cinayetini gösteriyor.

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Dünyanın kişi başına en zengin bölgesi olan Osage Nation, topraklarında petrol bulunmasının ardından tek tek öldürüldü. Ölü sayısı arttıkça, o dönem yeni oluşturulan FBI davayı üstlendi ve tüyler ürpertici bir komployu ve Amerikan tarihindeki en korkunç suçlardan birini çözdü.

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Blackfeet ve Nez Perce kabilelerinin soyundan gelen Gladstone, güçlü bir yerel çiftçinin yeğeni olan Ernest Burkhart'la evli bir Osage yerlisi olan Mollie Burkhart rolünü oynayacak. Daha önce duyurulduğu gibi, Leonardo DiCaprio Burkhart'ı canlandırırken, Robert De Niro amcasını canlandıracak. Yapımının yaklaşık 200 milyon dolara mal olduğu bildirilen filmin henüz bir yayın tarihi yok.

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