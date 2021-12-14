Leonardo DiCaprio'nun Titanik'teki dil sürçmesi ikonik sahneyi doğurmuş! Yıllar sonra ortaya çıktı

1997 yılında gösterime giren ve Oscar ödüllerini silip süren ikonik yapıt Titanik filmi vizyona girişinin üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen sinema dünyasındaki yerini almaya devam ediyor. Başrollerini Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio’nun paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda James Cameron oturdu. İkonik filme dair yıllar sonra bir itiraf geldi. The Independent'ın haberine göre , gişe rekorları kıran Titanik'i çekerken DiCaprio, Jack'in Rose'un çıplak portresini çizdiği ikonik sahneyi sırasında garip bir dil sürçmesi yaptı. Bu sahne yönetmenin hoşuna gittiği için filminden çıkartılmadı.

İKONİK SAHNEYİ DOĞURDU

Kate Winslet’in canlandırdığı Rose karakterinin soyunduğu sahnede, Leonardo DiCaprio’nun hayat verdiği Jack karakterinin ürkek bir şekikde koltuğa oturmasını söylemesi gerekiyordu. Ancak o sıralarda 22 yaşında olan DiCaprio, onun yerine sahne partnerine yatağın üzerine oturmasını söyledi. Kısa bir süre sonra hatasını fark eden usta oyuncu yatak yerine çekingen bir tavırla kanepe demeyi başardı.

DiCaprio'nun dürüst hatası, Jack'in Rose'u ilk kez çıplak görmesine oldukça gerçekçi bir tepki olarak kabul edilince, James Cameron'ın hatayı bırakmaya karar verdi. Titanik’in en ikonik cümlesi "beni şöyle çiz" bu hatanın ardından doğaçlama bir şekilde çıktı.



