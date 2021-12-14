Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Leonardo DiCaprio'nun Titanik'teki dil sürçmesi ikonik sahneyi doğurmuş! Yıllar sonra ortaya çıktı

Leonardo DiCaprio'nun Titanik'teki dil sürçmesi ikonik sahneyi doğurmuş! Yıllar sonra ortaya çıktı

14.12.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı yönetmenler oyuncuların tam olarak senaryoya bağlı kalmaları konusunda ısrar eder. Ancak 1990’lı yıllara damga vuran ve gişe rekorları kıran Titanik filmi başrol oyuncusunun bir hatasıyla oldukça samimi bir ikonik sahnenin doğmasına yardımcı oldu. Titanik’in soyunma sahnesi Leonardo DiCaprio’nun hatasıyla bambaşka bir şekilde çekildi.

Leonardo DiCaprio'nun Titanik'teki dil sürçmesi ikonik sahneyi doğurmuş! Yıllar sonra ortaya çıktı

1997 yılında gösterime giren ve Oscar ödüllerini silip süren ikonik yapıt Titanik filmi vizyona girişinin üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen sinema dünyasındaki yerini almaya devam ediyor. Başrollerini Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio’nun paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda James Cameron oturdu. İkonik filme dair yıllar sonra bir itiraf geldi. The Independent'ın haberine göre , gişe rekorları kıran Titanik'i çekerken DiCaprio, Jack'in Rose'un çıplak portresini çizdiği ikonik sahneyi sırasında garip bir dil sürçmesi yaptı. Bu sahne yönetmenin hoşuna gittiği için filminden çıkartılmadı.

Titanik faciası! Gemi batarken kaptan Edward John Smith ne yapıyordu?Titanik faciası! Gemi batarken kaptan Edward John Smith ne yapıyordu?

İKONİK SAHNEYİ DOĞURDU

kapak titanik3

Kate Winslet’in canlandırdığı Rose karakterinin soyunduğu sahnede, Leonardo DiCaprio’nun hayat verdiği Jack karakterinin ürkek bir şekikde koltuğa oturmasını söylemesi gerekiyordu. Ancak o sıralarda 22 yaşında olan DiCaprio, onun yerine sahne partnerine yatağın üzerine oturmasını söyledi. Kısa bir süre sonra hatasını fark eden usta oyuncu yatak yerine çekingen bir tavırla kanepe demeyi başardı.

DiCaprio'nun dürüst hatası, Jack'in Rose'u ilk kez çıplak görmesine oldukça gerçekçi bir tepki olarak kabul edilince, James Cameron'ın hatayı bırakmaya karar verdi. Titanik’in en ikonik cümlesi "beni şöyle çiz" bu hatanın ardından doğaçlama bir şekilde çıktı.

İzlenme rekorları kıran yapımların cesur sahnelerinden sonra ünlü isimlerden peşpeşe itiraflar geldiİzlenme rekorları kıran yapımların cesur sahnelerinden sonra ünlü isimlerden peşpeşe itiraflar geldi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti
PARTNERDördüncü kez barıştılar!Dördüncü kez barıştılar!
Oscar'ın habercisi! 2022 Altın Küre adayları açıklandıOscar'ın habercisi! 2022 Altın Küre adayları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

Estetiksiz hali şaşkınlık yarattı! Tanımakta zorlandılar

Estetiksiz hali şaşkınlık yarattı! Tanımakta zorlandılar

“Bu daha az seksi yapmaz” dedi! Cesur pozlarıyla tepki çekti

“Bu daha az seksi yapmaz” dedi! Cesur pozlarıyla tepki çekti

Eğlence dünyasında yılın kişisi oldu

Eğlence dünyasında yılın kişisi oldu

İlginizi Çekebilir

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Ortak nişanlısı olan ikizlerinden itiraf: “Aynı anda hamile...”

Ortak nişanlısı olan ikizlerinden itiraf: “Aynı anda hamile...”

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

18 yıl havaalanında yaşadı! Sadece bankı ve bavulu...

18 yıl havaalanında yaşadı! Sadece bankı ve bavulu...

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti: Tamamen çıplaktık ve bant...

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti: Tamamen çıplaktık ve bant...

Fulya Öztürk neden yok?

Fulya Öztürk neden yok?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.