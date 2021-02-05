İzlenme rekorları kıran yapımların cesur sahnelerinden sonra ünlü isimlerden peşpeşe itiraflar geldi

Dizi ve filmler çoğu zaman inandırıcılıklarını arttırmak için hayatın doğal akışı içerisindeki sahneleri yansıtırlar. Kimi zaman bu sahneler seksi unsurları barındırır. Özellikle ailenizin olduğu bir ortamda bunu izliyorsanız biraz gerilim yaşarsınız. Peki bu cesur sahneler nasıl çekiliyor. İşte oyunculardan seks sahnelerine ilişkin yıllar sonra gelen itiraflar...
1997 yılında Kate Winslet ve Leonardo Di Caprio’nun kamera karşısına geçtiği Titanik filmi büyük ses getirmişti. Winslet o filme damga vuran sevişme sahnesi için yıllar sonra verdiği bir röportajında, “İçimdeki Rose karakteri Leonardo'nun içindeki Jack'e gerçekten aşıktı. Ve ben Leo'ya karşı böyle bir şey hissetmiyor olsam bile bir şekilde sahne boyunca bunu hissetmek hoştu. Ve sonra, biliyorsunuz çekim durdu ve ayağa kalkıp yürümeye başladı yani sahne bitmişti. Orada öylece uzanıp 'bitmiş olması ne kadar da üzücü' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Çünkü gerçekten güzeldi” ifadelerini kullanmıştı.
Grinin Elli Tonu filminde Anastasia karakterine hayat veren Dokata Johson, belki de bu listedeki en cesur sahnelere imza atan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Rolü gereği sado-mazo bir ilişki modelini canlandıran Johnson, "Kırmızı odadaki sahneler kesinlikle filmdeki en savunmasız sahnelerdi. Ama set oldukça kapalıydı yani Jamie, yönetmen (Sam Taylor-Johnson) ve ben, bu küçük dünyada yalnız gibiydik” demişti.
Johnson’un filmdeki partneri Jamie Dornan ise, “Kırmızı oda oldukça rahatsız ediciydi. Dakota'nın neredeyse çıplak olduğu yerler vardı ve ben ona, normalde bir kadına asla yapmayacağım şeyler yapmak zorunda kaldım” sözlerini eklemişti.
Margaery karakterine canlandıran Dormer, set sırasındaki yaşadıklarını ise, “Seks sahneleri ile ilgili rahat hissettiğini söyleyen herkes uyduruyor. Sahnenin koreografisi aslında seksilikten çok uzak ve yavan. Her şey kamera açılarıyla ilgili fakat yine de sahneyi tekrar ve tekrar çekmek zorunda kalabiliyorsunuz. Tamamen zamanlama ve teknikle ilgili” sözleriyle özetlemişti.
2014 yılında yayınlandığında bütün dünyada olay yaratan Kayıp Kız filminden Rosamund Pike o sahne hakkında “Oldukça uygunsuz olduğunu hissettiğiniz zaman işte bu. Eşin olmayan bir adamla yalnızsın ve bu adamın da bir eşi var. Adam iç çamaşırlarıyla ve sen de iç çamaşırlarınlasın.” demişti.
Sex Tape filminden Jason Sage ve Cameron Diaz, “Bu durum ikimiz için de garip değildi çünkü ikimiz de sahneyi olabildiğince komik olmaya çalışarak çektik ve takım arkadaşı gibi hissediyorduk.” ifadelerini tercih etmişti.
Lena Dunham kendisini, yazdığı seks sahnelerinin dışında bırakmamış. Dunham, “Orada çıplak bir beden tarafından ezilir bir şekilde uzanırken bu sahneyi çekmeyi hemen bırakmak istediğimi, hatta bu hayatı terk etmek istediğimi ve bunu bana kimim yaptırdığını düşünüyordum. Ve sonra fark ettim ki kendi patronum bendim. Bu filmi de ben yazmıştım ve ben yönetiyordum. Bunu kendime yapan bendim.”
“Çok gergindim ve çekimi yaptıktan sonra sarhoş oldum. Herkesle daha bir önceki gün tanışmıştım ve ben gidip onların karşısında sarhoş bir şekilde penisleriyle ilgili konuştum. Çok korkunçtu.”
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