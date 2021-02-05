İzlenme rekorları kıran yapımların cesur sahnelerinden sonra ünlü isimlerden peşpeşe itiraflar geldi

Dizi ve filmler çoğu zaman inandırıcılıklarını arttırmak için hayatın doğal akışı içerisindeki sahneleri yansıtırlar. Kimi zaman bu sahneler seksi unsurları barındırır. Özellikle ailenizin olduğu bir ortamda bunu izliyorsanız biraz gerilim yaşarsınız. Peki bu cesur sahneler nasıl çekiliyor. İşte oyunculardan seks sahnelerine ilişkin yıllar sonra gelen itiraflar...

KATE WINSLET- TITANIK

1997 yılında Kate Winslet ve Leonardo Di Caprio’nun kamera karşısına geçtiği Titanik filmi büyük ses getirmişti. Winslet o filme damga vuran sevişme sahnesi için yıllar sonra verdiği bir röportajında, “İçimdeki Rose karakteri Leonardo'nun içindeki Jack'e gerçekten aşıktı. Ve ben Leo'ya karşı böyle bir şey hissetmiyor olsam bile bir şekilde sahne boyunca bunu hissetmek hoştu. Ve sonra, biliyorsunuz çekim durdu ve ayağa kalkıp yürümeye başladı yani sahne bitmişti. Orada öylece uzanıp 'bitmiş olması ne kadar da üzücü' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Çünkü gerçekten güzeldi” ifadelerini kullanmıştı.

DAKOTA JOHNSON-GRİNİN ELLİ TONU

Grinin Elli Tonu filminde Anastasia karakterine hayat veren Dokata Johson, belki de bu listedeki en cesur sahnelere imza atan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Rolü gereği sado-mazo bir ilişki modelini canlandıran Johnson, "Kırmızı odadaki sahneler kesinlikle filmdeki en savunmasız sahnelerdi. Ama set oldukça kapalıydı yani Jamie, yönetmen (Sam Taylor-Johnson) ve ben, bu küçük dünyada yalnız gibiydik” demişti.