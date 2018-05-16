MAGAZİN

Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone aşklarını saklamıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.05.2018 13:55 | Son Güncelleme

Hollywood'un en çapkın oyuncuları arasında başı çeken Leonardo DiCaprio, kız arkadaşı Camila Morrone ile New York'ta görüntülendi

Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone aşklarını saklamıyor!

Leonardo DiCaprio ve sevgilisi Camila Morrone'nin aşkları dolu dizgin devam ediyor.

Geçen yılın sonundan beri aşk yaşayan çift, New York sokaklarında görüntülendi.

43 yaşındaki oyuncu ve 20 yaşındaki model sevgilisi, salaş kıyafetleriyle yürüyüş yapıyor olsa da, onları fark etmemek mümkün değildi.

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Çapkınlığıyla ünlü Leonardo DiCaprio ile Morrone'nin aşkının uzun soluklu olup olmayacağı merak konusu.

Çiftin arasında 23 yaş fark var.

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Leonardo DiCaprio ile Camila'nın aşkı, ilk kez altı ay önce, güzel model Hollywood yıldızının evinden çıkarken görüntülendiğinde belgelenmişti.

Leonardo DiCaprio'nun aşk defterinde yazan isimler arasında Gisele Bündchen, Bar Rafaeli, Blake Lively, Nina Agdal, Erin Heatherton, Toni Garrn ve Kelly Rohrbach yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Leonardo Dicaprio Camila Morrone

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