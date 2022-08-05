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Leopar desenli bikinisiyle olay olmuştu! Ebru Şallı mayolu pozlarıyla parmak ısırttı

05.08.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın ünlü isimleri arasında yer alan Ebru Şallı, pozlarıyla takipçilerinin yüreklerini hoplatmaya devam ediyor. Son olarak önce siyah sonra da beyaz mayosuyla ayna pozu veren ünlü isim, muhteşem fiziğiyle göz kamaştırdı.

Leopar desenli bikinisiyle olay olmuştu! Ebru Şallı mayolu pozlarıyla parmak ısırttı

Ünlü model ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili yaptığı cesur paylaşımlarla büyülemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Amerika'daki evinden leopar desenli bikinili pozlarını paylaşan ve fiziğiyle mest eden Ebru Şallı, son olarak mayolu pozlarıyla gündeme geldi.

LEOPAR DESENLİ BİKİNİSİYLE ŞOV YAPTI

Geçtiğimiz günlerde Amerika'daki evinden havuz başı pozlarını paylaşan Ebru Şallı, muhteşem fiziğiyle olay yaratmıştı.

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Leopar desenli bikinisiyle vücudunun güzelliğini ortaya koyan paylaşımlarda bulunan Şallı'nın pozlarına beğeni yağmıştı.

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Takipçileri Ebru Şallı'nın pozlarına "Olaysın be kadın" ve "Tanrı kadını yarattı" şeklinde yorumlar yapmıştı.

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MAYOLU POZLARIYLA MEST ETTİ

Son olarak mayolu pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan Ebru Şallı, göz kamaştıran fiziğiyle dikkat çekti.

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Önce siyah daha sonra ise beyaz mayosuyla ayna pozları veren ünlü isim, güzelliğiyle adeta olay yarattı.

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