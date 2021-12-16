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  4. Lerzan Mutlu durmak bilmiyor! Göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Lerzan Mutlu durmak bilmiyor! Göğüs dekolteli pozunu paylaştı

16.12.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Lerzan Mutlu durmak bilmiyor! Göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, bu defa göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi. Mutlu, cüretkar paylaşımına ''Ben kendime vicdanıma, hayata, onun içinde gizli iyiliğe, iyi insanlara ve tüm iyiliklere, yaradana inanıyorum. Beni yenemezsin'' notunu düştü.

Lerzan Mutlu durmak bilmiyor! ''Göğüs dekolteli pozunu paylaştı''

44 yaşındaki Mutlu, estetik operasyonlarla bambaşka birisine dönüştü.

Lerzan Mutlu durmak bilmiyor! Göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Cüretkar paylaşımlar yapan Mutlu'nun, Instagram'da 450 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Lerzan Mutlu durmak bilmiyor! Göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Bir dönem İsviçre'de özel bir üniversitede eğitim gören Mutlu, okulunu yarıda bırakarak Türkiye'ye dönmüştü.

Lerzan Mutlu durmak bilmiyor! Göğüs dekolteli pozunu paylaştı

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın sınavlarını kazanan Mutlu, yine okulu bıraktı ve sahnelerde yer almaya başlamıştı.

Lerzan Mutlu durmak bilmiyor! Göğüs dekolteli pozunu paylaştı


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Lerzan Mutlu
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