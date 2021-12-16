Lerzan Mutlu durmak bilmiyor! ''Göğüs dekolteli pozunu paylaştı''

Cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, bu defa göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi. Mutlu, cüretkar paylaşımına ''Ben kendime vicdanıma, hayata, onun içinde gizli iyiliğe, iyi insanlara ve tüm iyiliklere, yaradana inanıyorum. Beni yenemezsin'' notunu düştü.

44 yaşındaki Mutlu, estetik operasyonlarla bambaşka birisine dönüştü.

Cüretkar paylaşımlar yapan Mutlu'nun, Instagram'da 450 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Bir dönem İsviçre'de özel bir üniversitede eğitim gören Mutlu, okulunu yarıda bırakarak Türkiye'ye dönmüştü.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın sınavlarını kazanan Mutlu, yine okulu bıraktı ve sahnelerde yer almaya başlamıştı.



